MSI stellt die neuen B760-Mainboards der MPG, MAG und Pro-Serien vor

Dienstag, 03. Jan. 2023 - Quelle:Pressemitteilung

MSI nutzt die CES 2023 in Las Vegas, um die neuesten Mainboards mit dem B760-Chipsatz vorzustellen.

Zum Release des neuen B760-Chipsatzes bringt MSI gleich vier Mainboards mit dem passenden Sockel LGA 1700 von Intel auf den Markt.

Die neuen Mainboards mit dem LGA 1700 Sockel und B760-Chipsatz können die aktuellen Desktop-Prozessoren der 12. und 13. Core-i-Generation aufnehmen und werden teilweise mit DDR5- als auch mit DDR4-Unterstützung angeboten. Während die Standard-Modelle von MSI bereits den neuen RAM-Standard unterstützen, wird die Nutzung von DDR4 bei jedem Modell extra im Namen erwähnt.

Die Mainboards der MAG-Serie mit B760-Chipsatz bieten dabei bis zu drei M.2-Gen4-Slots und werden zudem mit einer Shield-Frozr-Abdeckung versehen. Die Mainboards bieten ein 12 Duet Rail Power System mit 75A DrMOS und das verwendete PCB ist sechslagig und speziell verstärkt, um eine stabile Stromzufuhr zur CPU in jeder Situation zu gewährleisten. Vorgestellt wurde das neue MAG B760M Mortar Max Wifi und das MAG 760 Tomahawk Wifi.

Die MAG-Serie der Mainboards mit B760-Chipsatz umfasst vorerst nur das MPG B760I Edge Wifi DDR4, welches als ITX-Mainboard für besonders kompakte Systeme geeignet ist. Das Modell kann mit DDR4-Unterstützung sowie zwei M.2-Steckplätzen aufwarten.

Als Pro-Modell wurde das neue MSI Pro B760M-R WiFi DDR4 präsentiert, welches ebenfalls auf den älteren DDR4-Standard für den Arbeitsspeicher setzt. Die Mainboards der Pro-Serie sollen mit einem dezenten Design und einer zuverlässigen Leistung auch Business-Anwender ansprechen.

Die neuen Mainboards von MSI mit B760-Chipsatz werden auf der CES 2023 am MSI-Stand (The Venetian / Veronese #2402-2406) ausgestellt. Wann die Mainboards in den Handel kommen und zu welchen Preisen, wurde noch nicht beantwortet.