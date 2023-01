ASRock NUC BOX: Neue Mini-PC mit Raptor-Lake-Prozessoren

Mit der NUC BOX-1360P/D5, NUC BOX-1340P/D5, NUC BOX-1360P/D4 und NUC BOX-1340P/D4 hat ASRock gleich vier verschiedene Variante der neuen NUC-BOX vorgestellt, welche mit den neuesten CPUs der Raptor-Lake-Generation von Intel ausgerüstet sind.

Wie von den vorherigen Modellen der NUC-BOX von ASRock gewohnt, begnügen sich die Systeme mit einer Grundfläche von nur 110 x 117,5 Millimeter bei einer Höhe von 47,85 Millimetern. Je nach Konfiguration kommt der Intel Core i7-1360P oder der Intel Core i5-1340P zum Einsatz. Beide Prozessoren bieten vier Performance-Kerne und acht weitere Effizienz-Kerne.

Als Arbeitsspeicher können bei den D4-Modellen DDR4-RAM mit bis zu 3.200 MHz verbaut werden, die D5-Modelle setzen hingegen auf den neuen DDR5-Standard mit bis zu 4.800 MHz. Die NUC-BOX kann unabhängig vom RAM-Standard mit maximal 128 Gigabyte über zwei Module bestückt werden.

Eine M.2-SSD kann mittels vier PCI-Express-4.0-Lanes an das System angebunden werden und zusätzlich kann noch eine 2,5-Zoll-Festplatte oder SSD in dem kleinen Gehäuse verbaut werden. Als weitere Features der neuen NUC BOX von ASRock werden Wi-Fi 6E und zwei Ethernet-Ports mit 2,5 Gbit/s genannt. Danke der Bereitstellung von einem HDMI-2.0- einem Display-1.4a-Anschluss und zwei weiteren USB-Typ-C-Ports können an der NUC BOX nun bis zu vier Monitore angeschlossen werden. Darüber hinaus sind noch zwei weitere USB-Typ-A-Anschlüsse mit dem USB-3.2-Gen-2-Standard zur Verfügung.

Angaben zur Preisgestaltung oder zur Verfügbarkeit machte ASRock für die neuen NUC BOX mit Raptor-Lake-Prozessoren noch nicht.