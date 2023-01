AMD Ryzen-5000-CPUs mit Company of Heroes 3 im Bundle

Beim Kauf einer nicht ganz aktuellen Ryzen-CPU von AMD, erhalten die Kunden das Strategiespiel "Company of Heroes 3" kostenlos dazu.

AMD hat das neueste Bundle mit dem Strategiespiel "Company of Heroes 3" beim Kauf einer Ryzen-5000-CPU vorgestellt.

Wer sich für einen Prozessor der älteren 5000er-Serie von AMD interessiert, erhält künftig das Strategiespiel "Company of Heroes 3", welches am 23. Februar 2023 in den Handel kommt, kostenlos dazu. Die Aktion gilt allerdings nur beim Erwerb eines Prozessors der älteren Ryzen-5000-Serie mit Zen-3-Architektur. Käufer eines aktuellen Prozessors der Ryzen-7000-Serie können von dem neu vorgestellten Bundle nicht profitieren. Mit der Aktion versucht AMD wohl die Lagerbestände der älteren CPU-Generation zu minimieren.

Das Spiel militärischen Echtzeitstrategiespiel von Relic Entertainment erhalten dabei alle Käufer, welche eine der berechtigten Prozessoren im Aktionszeitraum bis zum 1. April bei den teilnehmenden Händlern erwerben. In Deutschland werden bislang allerdings nur Proshop und Mindfactory als berechtigte Händler gelistet. Wie bei Spiele-Bundles mit PC-Hardware üblich, wird lediglich das Spiel als Zugangscode angeboten, welcher dann bei AMD-Rewards eingetauscht werden kann. Für die Teilnahme an der Aktion ist dementsprechend ein Account bei AMD-Rewards nötig.

Käufer eines aktuellen Ryzen-7000-Prozessors dürfen sich hingegen über ein Bundle mit "Star Wars Jedi: Survivors" freuen, welche allerdings erst am 17. März 2023 veröffentlicht wird.

Liste der berechtigten Prozessoren für das Bundle mit dem Strategiespiel "Company of Heroes 3":