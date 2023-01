Nvidia will GeForce MX-Serie für Laptop einstellen?

Wie die Kollegen von ITHome erfahren haben, arbeitet Nvidia aktuell nicht mehr an neuen Laptop-Grafikkarten der GeForce MX-Serie.

Die letzte GeForce MX in Form der MX570 wurde von Nvidia im Dezember 2021 eingeführt und bereits im letzten Jahr, hat der Grafikkartenhersteller die Serie nicht mehr erweitert. Die für Einsteiger- und Mittelklasse-Geräte gedachten Grafikkarten der GeForce MX-Serie wurden durch die immer stärkeren, integrierten Grafikeinheiten von Intel und AMD obsolet. Die künftig verbauten Prozessoren sowohl von Intel auch als AMD in Notebooks bieten bereits ausreichend Grafikleistung, um viele Grafik-basierten Anwendungen sowie einfache Spiele flüssig darzustellen.

Die Notwendigkeit der Einsteiger- und Mittelklasse-Modell in Form der GeForce-MX werden schlicht nicht mehr benötigt. Etwas anders entwickelt sich allerdings die Lage bei der High-End-Grafikkarten in den Notebooks. Mit immer leistungsfähigeren Modellen kommen die Notebook-Varianten der GeForce-RTX-40-Serie immer näher an die Leistung der Desktopmodelle heran. Vor allem durch den Anstieg von größeren und schnelleren Grafikspeicher müssen sich die Notebook-Modelle nicht hinter den Desktop-Varianten verstecken. Darüber hinaus können die neuesten RTX-40-Modelle sowohl auf dem Desktop als auch die Mobil-Varianten, die neuesten Technologien der Ada-Lovelace-Generation vorweisen.

Dementsprechend dürfte der Wegfall der leistungsschwächeren GeForce-MX-Serie für Notebooks für die meisten Anwender keine größeren Einschränkungen mit sich bringen. Offiziell hat sich Nvidia allerdings noch nicht von der MX-Serie verabschiedet und die Nachricht nicht kommentiert.