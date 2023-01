Crucial kündigt neuen DDR5-RAM mit 48 Gigabyte pro Modul an

Während normalerweise RAM und andere Speicherkapazitäten eine Menge der Zweierpotenz einnehmen, hat Crucial neuen RAM mit 24 und auch 48 Gigabyte RAM pro Modul angekündigt.

Bei den RAM-Modulen bedient sich Crucial an neuen 24-Gbit-Chips, welche mehr Datenspeicher bieten, als die bisherigen 16-Gbit-DRAM-Bausteine aber mit der traditionellen Form von 8, 16 und 32 Gbit abweichen. Die neuen RAMs von Crucial, der eigenen Marke von Micron, handelt es sich um DDR5-Module mit einer Geschwindigkeit von 5.600 MT/s bei Timings von CL46 bei einer Betriebsspannung von 1,1 Volt.

Die neuen RAMs von Crucial sollen mit dem neuesten XMP-3.0-Standard von Intel sowie AMDs EXPO umgehen können und damit für beide DDR5-Plattformen der CPU-Konkurrenten geeignet sein. Vorerst dürften die RAM-Module aber wohl nur Enthusiasten ansprechen, da die Preise der aktuellen Systeme noch vergleichsweise hoch angesetzt sind. Darüber hinaus werden auch erst in diesem Jahr die ersten PC-Spiele erwartet, welche überhaupt in der Lage sind, mit mehr als 32 Gigabyte Arbeitsspeicher umzugehen. Neben den Standard-Modulen plant Crucial auch Varianten für Notebooks im SO-DIMM-Format.

Die neuen DDR5-RAMs von Crucial dürften neben der Verwendung in Enthusiasten-PCs wohl auch in Workstations zum Einsatz kommen. Als Quad-Channel-Variante könnten so auf einem System leicht bis zu 192 Gigabyte RAM über vier DRAM-Slots realisiert werden. Dank der einfachen Zuweisung von Arbeitsspeicher bei virtuellen Maschinen, stellt bei Workstations die Nutzung von viel RAM meist auch ein deutlicher Performance-Gewinn dar. Wann die RAMs genau in den Handel kommen und zu welchem Preis, kann noch nicht beantwortet werden.