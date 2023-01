Zowie EC2-CW: Gaming-Maus für eSportler von BenQ

Donnerstag, 26. Jan. 2023 19:10 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

BenQ hat unter der Marke Zowie eine neue Maus vorgestellt, welche sich als Gaming-Variante an eSportler richtet.

Die neue EC2-CW erscheint unter der Gaming-Marke Zowie und soll als Wireless Gaming-Mouse besonders schnell funken können.

Die Zowie EC2-CW erweitert ab sofort die EC-CW-Serie des Herstellers um eine professionelle Gaming-Maus mit einem asymmetrischen, ergonomischen Design für Rechtshänder. Wie auch bei den kabellosen Modellen bietet Zowie die Maus in drei Ausführungen an, welche sich in Größe und Gewicht etwas unterscheiden und für verschiedene Einsatzzwecke beziehungsweise individuelle Anforderungen gerüstet sind.

Die Mäuse der Zowie EC-Serie verfügen über ein natürliches, geschwungenes Oberschalendesign, welche insbesondere bei horizontalen Bewegungen, wie sie bei CS:GO und anderen Ego-Shootern häufig ausgeführt werden, eine ideale Unterstützung der Handfläche bieten. Die Haltung soll für mehr Stabilität und Kontrolle bei schnellen Bewegungen sowie beim Anheben der Maus sorgen.

Zowie hat die Haltung der Hand bei der Maus bereits von Sportwissenschaftlern untersuchen und sich dabei bestätigen lassen, dass die Form der Zowie EC-Serie auch bei längerem Gebrauch und häufigen Klicks eine längere Ausdauer als andere Modelle ermöglicht. Für Gamer mit mehr vertikalen Bewegungen ist hingegen die EC3-CW mit einer insgesamt kürzeren Gesamtlänge die bessere Wahl.

Die neue Zowie EC2-CW wird mit dem PixArt 3370 Sensor versehen und wird eine einstellbare Lift-Off-Distanz bieten. Der Preis für die neue kabellose Variante soll 189,99 Euro betragen.