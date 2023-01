Radeon RX 7000: Acer plant eigene Grafikkarten mit Custom-Design?

Wie verschiedene Branchennahe-quellen berichten, will Acer die PC-Komponentensparte erweitern und künftig auch eigene Custom-Grafikkarten auf Basis von AMD-Chips anbieten. Bislang bot Acer meist nur in Auftrag gegebene, vereinzelte Komponenten an, welche dann unter dem eigenen Namen in den eigenen Komplett-Systemen verbaut wurden.

Einen ersten Schritt auf den Markt der dedizierten Grafikkarten wagte Acer mit der Predator BiFrost Intel Arc A770. Die Grafikkarte ist mit einem eher ungewöhnlichen Design versehen und setzt sowohl auf einen Axiallüfter als auch Radiallüfter für die Frischluftversorgung.

Zusammen mit Intel wollte das Unternehmen dabei den Markt evaluieren. Die Situation um die Intel Arc-Alchemist-Grafikkarten gestaltet sich allerdings schwierig, weshalb Acer wohl nun auch in Erwägung zieht, weitere Grafikkarte auf Basis von AMD-Chips anzubieten.

Geplant sei vorerst wohl nur eine Radeon RX 7900 XT und Radeon RX 7900 XTX von Acer, welche auf einem eigenen PCB und eigenem Kühlkonzept basieren. Weitere Modelle der Radeon-RX-7000-Serie könnten dann folgen. Ebenfalls ist es denkbar, dass Acer auch Nvidia-Grafikkarten anbieten wird, da der Hersteller den Grafikkartenmarkt unabhängig betreten hat.

Acer selbst hat bis auf die erwähnte Predator BitFrost Intel Arc A770 sich zu dem Thema allerdings noch nicht geäußert. Offiziell wurde noch keine Grafikkarte auf Basis der AMD-Chips vorgestellt. Dementsprechend kann auch noch keine mögliche Angabe zu einem Release-Termin oder der Preisgestaltung der Acer-Grafikkarten gemacht werden.