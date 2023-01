Sony PSVR2: Vorbestellung liegen hinter den Erwartungen zurück

Sony hat auf die wohl deutlich niedrigeren Vorbestellungen für die PlayStation VR2 reagiert und die Absatzprognose reduziert. Neben der Reduzierung der erwarteten Einnahmen durch die VR-Brille für die PlayStation 5 soll auch direkt die Produktion der Brille zurückgefahren werden.

Eigentlich ging Sony wohl von rund zwei Millionen ausgelieferten Einheiten der PlayStation VR2 aus, die Prognose soll nun halbiert worden sein. Laut dem Bericht von Bloomberg hatte diese Ankündigung auch direkte Auswirkungen auf die Aktie von Sony, welche spürbare Prozentpunkte einbüßen musste. Nicht nur Sony wurde für die gedrosselte Produktion abgestraft, auch die Zulieferer für die Displays müssen Abstriche machen.

Konkrete Gründe für den schleppenden Vorverkauf wurden dabei nicht genannt und können lediglich spekuliert werden. Mit einem Verkaufspreis von 599,99 Euro für das Basis-Paket im Bundle mit Horizon Call of the Mountain und 50 Euro für eine zusätzliche Ladestation des Controllers, ist die zusätzliche Hardware genauso teuer wie die eigentliche Konsole von Sony. Darüber wird kritisiert, dass die PlayStation VR2 nur mit der PlayStation 5 kompatibel ist und nicht an einem PC genutzt werden kann.

Das von dem Release-Titel "Horizon Call of the Mountain" erwünschte, gesteigerte Interesse für die Hardware konnte wohl auch nicht erzielt werden.

Die neue PlayStation VR2 kann nur direkt über die Website von Sony vorbestellt werden. Das Zubehör für die PlayStation 5 soll ab dem 22. Februar in den Handel kommen.