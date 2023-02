Intel Granit Rapid: Neue Serverplattform mit Sockel LGA7529

Die aktuelle Serverplattform mit dem LGA4677, welche als "Sapphire Rapids" bekannt ist, soll noch bis 2024 weitergenutzt werden.

Das Unternehmen plant allerdings bereits den Nachfolger in Form der "Granit Rapid"-Generation, welche dann mit einem neuen Sockel arbeiten soll. Nach ersten Gerüchten und einem vermeintlichen Bild eines "Granit Rapid"-Systems, wird der Sockel für die kommende Serverplattform deutlich größer ausfallen und 60 Prozent mehr Pins für die Anbindung der CPU nutzen. Die "Granit Rapid"-Plattform soll die Performance-Serie darstellen, welche für die schnelle Bearbeitung von aufwendigen Berechnungen genutzt wird. Gleichzeitig plant Intel mit der "Sierra Forest" eine Plattform, welche speziell auf die Bedürfnisse von Cloud-Rechenzentren zugeschnitten ist und mit einer Vielzahl Effizienzkernen bestückt wird.

Vorerst plant Intel allerdings die Veröffentlichung der Emerald-Rapid-CPUs, welche als Nachfolger der Sapphire-Rapids noch auf dem Sockel LGA4677 basieren. Erstmals soll bei den Emerald-Rapid-CPUs Intels neueste 3-nm-Fertigungstechnologie genutzt werden.

Im Internet ist nun erstmals ein Vorserien-Modell eines Mainboards mit zwei LGA7529-Sockelbn aufgetaucht. Präsentiert wurde das Mainboard über den Twitter-Account von YuuKi-AnS, welcher bereits für Intel-nahe Quellen, was die Serversparte betrifft, bekannt ist.

Der neue Sockel LGA7529 ist dabei in etwa so lang wie ein DDR5-Speicherriegel und nimmt dementsprechend viel Platz auf dem Mainboard ein. Darüber hinaus werden pro Sockel zwölf RAM-Bänke angesprochen, was auf eine Erhöhung der RAM-Channel hindeutet.