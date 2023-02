Gigabyte Aorus Gen5 10000 SSD: PCIe-5.0-SSD mit sehr großem Kühlkörper

Gigabyte hat die neuen Aorus Gen5 10000 SSD vorgestellt, welche nicht nur mit einer besonders schnellen Geschwindigkeit auf sich aufmerksam macht, sondern auch mit einem besonders großen Kühler ausgestattet ist.

Das akute Problem der größeren Hitzeentwicklung bei den schnellen SSDs mit dem PCI-Express-5.0-Standard bei Lesegeschwindigkeiten von bis zu 9,5 GB/s will Gigabyte bei der Aorus Gen5 10000 SSD mit einem ausladenden Kühlkörper lösen. Der Kühler nimmt dabei allerdings 92 x 23,5 x 44,7 Millimeter, inklusive der SSD ein, sodass der Einbau sich je nach Mainboard und M.2-Port etwas schwierig gestaltet. Gigabyte ist sich diesem Problem bewusst und hat deshalb für die Aorus Gen5 10000 SSD eine eigene Kompatibilitätsliste für die eigenen Mainboards zusammengestellt.

Der sogenannte "Thermal Guard XTREME with Nanocarbon coating" Kühler sitzt mit einem Wärmeleitpad direkt auf der SSD und umschließt diese mit einer Basisplatte aus Aluminium. Die Abwärme wird bei dem Kühler über zwei Heatpipes zu den Kühlfinnen geleitet. Der Kühler ist dabei so groß gewählt, dass die SSD auch bei passiv gekühlten Systemen oder in einem Aufbau mit einer Wasserkühlung keinerlei Hitzeprobleme bekommen soll. Um die gute Performance der Gigabyte Aorus Gen5 10000 SSD allerdings zu gewährleisten, empfiehlt der Hersteller dennoch den Einsatz eines Gehäuselüfters, damit die Temperatur der SSD auch in Lastszenarien nicht über 60 Grad Celsius steigt.

Angeboten wird die neue Gigabyte Aorus Gen5 10000 SSD mit ein bis vier Terabyte Datenspeicher. Die SSD ist mit dem Phison E26-Controller ausgestattet und kann auf 3D-TLC-NAND-Flash 232 Lagen zurückgreifen. Angaben zu der Preisgestaltung oder ein Release-Termin für die SSD wurde noch nicht genannt.