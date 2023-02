Intel Arc Mauspad: Großes Mauspad mit RGB-Beleuchtung

Intel präsentiert in Asien das neue "Arc Gaming RGB Mousepad" mit einer RGB-Beleuchtung für Maus und Tastatur.

Das neue Mauspad von Intel richtet sich vor allem an Fans der eigenen Intel-Arc-Grafikkarten. Das Design ist an die Grafikkarten angelehnt und leuchtet dementsprechend in dem Design mit Pink und Blau.

Das besonders große Mauspad trägt das Logo der Intel-Arc-Grafikkarten und das Design ist passend zu der Verpackung und des Promo-Materials der neuen Desktop-GPUs gestaltet worden. Mit einer Abmessung von 93 x 40 Zentimetern kann auf dem Mauspad sowohl die Maus als auch die Tastatur untergebracht werden. Alternativ kann das Mauspad auch als Unterlage für ein Gaming-Notebook mit zusätzlicher Maus verwendet werden. Die Kanten des Mauspads sind abgerundet und Intel spendiert dem Modell eine integrierte, RGB-Beleuchtung.

Die Stromversorgung des Intel Arc Mauspadas erfolgt über einen USB-Typ-C-Anschluss, die Steuerung der RGB-LEDs kann mit dem Button bei dem USB-Stecker einfach eingestellt werden. Intel setzt bei dem Mauspad auf einen eher weichen Stoff, welcher sich für den Transport leicht zusammenrollen lässt. Die Unterseite des Intel Arc Mauspads ist zusätzlich gummiert, damit es nicht schnellen Manövern nicht verrutschen kann. Die Oberfläche soll unabhängig von dem verbauten Sensor in der Maus ein optimales Tracking gewährleisten.

Angeboten wird das neue Intel Arc Mauspad vorerst nur in Asien für 64,77 US-Dollar. Angaben zu einem Release in Europa wurden noch nicht gemacht. Zum Lieferumfang des Mauspads gehört ein USB-Typ-C auf USB-Typ-A-Kabel für den einfachen Anschluss an einem Standard USB-Port.