6G-Technologie: Latenz bei nur noch wenigen Mikrosekunden?

Der Ausbau der 5G-Technologie schreitet in Deutschland weiter voran. Während viele Smartphones die aktuelle 5G-Technologie noch gar nicht unterstützen, arbeitet die Forschung bereits an dem Nachfolger in Form der 6G-Technologie.

Das Forschungsprojekt "6G Health" an dem Universitätsklinikum Leipzig wird von dem Provider Vodafone sowie einer Vielzahl von Partnern aus Industrie, Forschung und Medizin unterstützt. Das Bundesforschungsministerium fördert das Projekt ebenfalls mit rund zehn Millionen Euro. Das Hauptaugenmerk bei der 6G-Forschung liegt allerdings nicht auf der Beschleunigung des Netzes von 10 Gbit/s auf bis zu 400 Gbit pro Sekunden, sondern auf der Verringerung der Latenz. Die Verzögerung der Datenlaufzeit wurde schon bei der Einführung von 5G auf bis zu zwei Millisekunden verkürzt, bei der 6G-Technologie soll die Latenz dann auf wenige Mikrosekunden reduziert werden können.

Neben einer insgesamt energieeffizienteren Arbeitsweise des Netzes soll die extrem geringe Latenz auch bei der Überwachung von Biosignalen einen Vorteil bieten. Vor allem Vitaldaten, wie Blutdruck, Körpertemperatur und die Atemfrequenz können dann in Echtzeit ohne Verzögerung von Ärzten und Pflegepersonal abgerufen werden. Die Vernetzung von medizinischen Geräten und den Aufbau einer entsprechenden Kommunikationsstruktur für smarte Krankenhäuser sind dementsprechend auch Teil des Forschungsprojektes.

Die Telekom arbeitet hingegen an anderen Bereichen des 6G-Netzes. Das Unternehmen soll dabei Satelliten und Bodenstationen aufeinander abstimmen, sodass das künftige Mobilfunknetz auch über alternative Funkkanäle aus dem Weltall eingespeist werden kann.