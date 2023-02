Zelda: Tears of the Kingdom wird erstes Spiel für 70 US-Dollar von Nintendo

Nintendo wird bei dem neuen "Zelda: Tears of the Kingdom" erstmals eine Preiserhöhung von 10 US-Dollar zum Release testen.

In den USA hat Nintendo den offiziellen Preis von "Zelda: Tears of the Kingdom" auf 69,99 US-Dollar festgelegt und verabschiedet sich damit von den üblichen 59,99 US-Dollar für ein Spiel der Nintendo Switch.

Die Standard-Edition von Switch-Spielen wurde bislang immer für 59,99 US-Dollar angeboten. Während Spezial-Editionen und andere Sondervarianten bereits für mehr als 100 US-Dollar angeboten wurden, konnte die Standardvariante der Spiele für rund 60 US-Dollar erworben werden. Mit dem kommenden "Zelda: Tears of the Kingdom" wird Nintendo diese Preisgrenze um 10 US-Dollar anheben.

Nach Angaben von Nintendo handelt es sich aber nicht um eine generelle Preiserhöhung bei den Switch-Spielen, sondern der empfohlene Verkaufspreis wird für jedes Nintendo-Produkt einzeln festgelegt.

In Deutschland wird "Zelda: Tears of the Kingdom" ebenfalls bereits im eShop für einen Preis von 69,99 Euro gelistet, sodass die Preiserhöhung von US-Dollar direkt auf den Euro übertragen wurde.

Während die Preisgestaltung von 69,99 Euro bei vielen Unternehmen der Branche bereits zum Alltag gehört, hatte sich Nintendo gegen die steigenden Preise noch gewährt und die eigenen Spiele zu einem Preis von maximal 60 US-Dollar beziehungsweise Euro angeboten.

Das neue "Zelda: Tears of the Kingdom" wird für die Nintendo Switch am 12. Mai 2023 in den Handel kommen. Das Spiel wird als direkter Nachfolger von "Zelda: Breath of the Wild" angesehen und wird ebenfalls ein Open-World-Action-Adventure sein. Die ersten bewegten Bilder des Spiels hat Nintendo in zwei Trailern bereits veröffentlicht.