Nubia Pad 3D: Neues Tablet mit 3D-Technologie ohne Brille

Der Mobile World Congress 2023 findet Ende des Monats in Barcelona statt. Das chinesische Unternehmen ZTE hat bereits angekündigt, dass auf der Messe gleiche mehrere Neuheiten präsentiert werden.

Als eines der Highlights von ZTE wird dabei das Nubia Pad 3D vorgestellt, welches konkret um 15 Uhr Ortszeit am 28. Februar im Rahmen einer Präsentation auf der WMC 2023 in Barcelona vorgestellt wird. Über das soziale Netzwerk Waibo hat ZTE bereits ein erstes Teaser-Bild sowie den Launchtermin bekannt gegeben. Beschrieben wird dabei ein 3D-Effekt mit bloßem Auge, sodass eine 3D-Brille für die Technologie nicht benötigt wird.

Wie genau die Technologie funktionieren wird, kann bislang nur spekuliert werden. Ein von Intel vorgestellter Bildschirm mit 3D-Effekt ohne Verwendung einer Brille wurde bereits 2011 angekündigt, konnte sich allerdings nie etablieren.

Bei der Technik von ZTE wird wohl auf zwei Frontkameras zurückgegriffen, welche das Tracking der Augen übernehmen und über eine KI-Technologie dann passende 3D-Effekte für die Grafikausgabe des Nutzers generieren. Wie gut die Technik allerdings in der Praxis funktionieren wird, ist derzeit noch unklar. Darüber hinaus wird ZTE auf der MWC 2023 noch ein 5G-Smartphone, sowie 5G-Router vorstellen. Bereits am 27. Februar will ZTE sich auf das Thema der 5G-Netzwerktechnologie konzertieren und eine eigene Präsentation abhalten.