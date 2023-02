Tile: Neuer Anti-Diebstahl-Modus für eigene Tracker vorgestellt

Die AirTags von Apple erfreuen sich großer Beliebtheit, ein Konkurrenzprodukt für die Android-Systeme stellen dabei die Tile-Tracker dar. Damit die kleinen Tracker nicht gestohlen werden können, hat Tile nun einen Anti-Diebstahl-Modus vorgestellt, welcher allerdings auch als Werkzeug für Stalker genutzt werden kann.

Einen Tracker zum Aufspüren von Gegenständen wie Schlüssel oder Geldbörsen werden immer häufiger genutzt. Die Technologie konnte sich vor allem durch die AirTags von Apple durchsetzen, welche allerdings auch von Stalkern missbraucht wurde. Während Apple gegen den Missbrauch der eigenen Tracker mit einem hochfrequenten Geräusch aufmerksam machen will, hat sich der Konkurrent Tile für einen anderen Weg entschieden.

Mit einem neuen Anti-Diebstahl-Modus können die Tile Tracker dann von niemanden mehr aufgespürt werden, außer von dem Eigentümer selbst. Ein Dieb kann einen gut verstecken Tracker dann nicht mehr finden, allerdings lässt sich ein Tile-Tracker im Anti-Diebstahl-Modus noch besser zum Stalken missbrauchen.

Tile will gegen den Missbrauch der Tracker mit neuen Nutzungsbedienungen vorgehen. Im Falle eines Missbrauchs der Tile-Tracker im Anti-Diebstahl-Modus, muss der Anwender eine Strafe von einer Million US-Dollar an Tile zahlen, unabhängig von etwaigen Entschädigungszahlungen an Dritte oder den Gerichtskosten. Um die Zahlung zu erzwingen, soll jeder Bruch der Nutzungsbedienungen zur Anzeige gebracht werden. Für die Nutzung des Anti-Diebstahl-Modus muss zudem ein gültiger Ausweis des Nutzers im Tile-Account hinterlegt werden, sodass diese Informationen im Verdachtsfall auch mit den Behörden geteilt werden können.