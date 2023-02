Xbox-Spiele auf Nintendo-Konsolen: Microsoft stiehlt Übernahme von Activision-Blizzard ein

Die Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft scheitert aktuell noch an der Zustimmung der Kartellbehörden. Mit neuen Anpassungen und der Freigabe von Spielen über einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren, will Microsoft den Weg für die Übernahme ebnen.

Sowohl die US-Handelsaufsicht und -Verbraucherschutzbehörde als auch die Wettbewerbshüter in Großbritannien und der Europäischen Union stehen der Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft für 68,7 Milliarden US-Dollar kritisch gegenüber. Vor allem der Konkurrent Sony hatte Bedenken angemeldet, dass das eigene PlayStation-Ökosystem durch die Übernahme leiden könnte und Microsoft eine Quasi-Monopolstellung in der Videospielbranche einnehmen wird.

Microsoft hat in diesem Zuge bereits angekündigt, die bekannte Serie von Activision-Blizzard für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren auch auf die Konsolen der Konkurrenten zu bringen. Konkret wird dabei die "Call of Duty"-Serie genannt, welche weiterhin über Valves Steam oder auch für Nintendo angeboten werden könnte. Eine ähnliche Vereinbarung hatte Microsoft auch Sony angeboten, diese wurde bislang, aber nicht war genommen.

Mit dem Release der Spiele der "Call of Duty"-Serie für die Nintendo-Switch würde sich das Portfolio der Nintendo-Konsole sogar noch erweitern. Bislang bietet Activision-Blizzard die Spiele nur für die deutlich leistungsstärkeren Konsolen von Sony und Microsoft an. Wie genau die Umsetzung der "Call of Duty"-Serie für die Nintendo-Switch aussehen wird, kann dementsprechend noch nicht beantwortet werden.