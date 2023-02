TSMC: Vorerst kein Halbleiterwerk in Deutschland geplant

In den kommenden zwei Jahren ist kein größeres Investment von TSMC in Europa geplant. Der weltweit führende Chiphersteller plant zwar weiterhin mit einer größeren Expansion, diese soll aber vorerst bis 2025 aufgeschoben worden sein.

Einem Bericht der taiwanischen Economic Daily würde die derzeitige Nachfrage keinen schnellen Halbleiterbau in Europa rechtfertigen. Eine Expansion wird aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen, allerdings soll die Situation der Halbleiterbranche in Europa von TSMC in den nächsten Jahren erst wieder neu analysiert werden.

Mit dem Ausbau der Halbleiterindustrie in weltweit durch die Zulieferer Bosch, Infineon, Renesas und Texas Instruments (TI) sowie einem neuen Investment von Intel, wird sich der Markt weiter verändern. Das Unternehmen TSMC muss sich gegen verschiedene Halbleiteranbieter durchsetzen und vor allem wirtschaftlich und zukunftsweisende Investitionen in Angriff nehmen. Vor allem als Zulieferer für die Automobil-Industrie scheint Deutschland für die nächste Jahre ausreichend gerüstet zu sein.

Infineon hat bereits begonnen, dass eigene Halbleiterwerk in Dresden weiter auszubauen. Ebenfalls ist bekannt, dass TI seine Werkstätten mit einem Investment von mehr als 41 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten erweitern will und Renesas sich auf den Ausbau und die Verbesserung der älteren Fertigungsprozesse in Japan konzentrieren wird. TSMC produziert bereits in Taiwan, Japan und den USA unter anderem auch für die Automobil-Industrie.