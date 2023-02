Western Digital: Neue Festplatten mit 22 Terabyte Datenspeicher

Western Digital präsentiert zum Release der neuen 22-TB-Speicherkapazität gleich vier Festplatten, welche die extrem hohe Datenkapazität bereitstellen können.

Die vier neuen Festplatten von Western Digital setzen auf die OptiNAND-Technologie, welche die klassischen, magnetischen Festplatten mit einem NAND-Speicher vereint. Bei der OptiNAND-Technologie wird ein zusätzlicher UFS EFD-Speicher verbaut, welcher die Latenzzeit des Laufwerks verbessern soll und den Cache verbessert. Im Fall eines Not-Aus-Szenarios können so bis zu 50-mal mehr Nutzerdaten als bei klassischen Festplatten gespeichert werden.

Darüber hinaus setzt Western Digital auf die ePRM-Technik bei den neuen Festplatten, welche die Speicherdichte je Magnetscheibe erhöht. Über diese Technologie wird es erst überhaupt möglich die Datendichte so weit zu steigern, dass in einem Standard 3,5-Zoll großen Festplattengehäuse bis zu 22 Terabyte Datenspeicher verbaut werden kann.

Die Western Digital Ultrastar DC HC670 ist speziell für den Einsatz in Rechenzentren entwickelt worden. Die neue WD Gold 22 TB wird als Enterprise-HDD angeboten und mit einem jährlichen Workload von bis zu 550 Terabyte angegeben. Die WD Red Pro 22 TB ist hingegen wird den Einsatz in Netzwerkspeichern konzipiert und soll sich auch als NAS-Festplatte eigenen. Bei der WD Purple 22 TB handelt es sich um das Modell für Überwachungskameras, welche die Daten längere Zeit speichern.

Darüber hinaus wird Western Digital auch externe Speicherlösungen mit den neuen Festplatten in Form der WD Elements Desktop-Festplatte 22TB, WD My Book 22TB und WD My Book Duo 44TB anbieten.