Cell Broadcast startet den Betrieb für die Bevölkerungswarnung

Mit dem Dienst "Cell Broadcast" können über das Mobilfunknetz künftig alle Nutzer in einer Region gezielt gewarnt werden.

Mit dem neuen "Cell Broadcast" soll sichergestellt werden, dass alle Handy- und Smartphone-Nutzer in einem Gebiet frühzeitig vor einer Gefahr gewarnt werden können.

Erstmals kam die "Cell Broadcast"-Technologie bei dem Bundesweiten Warntag zum Einsatz. Im Rahmen des Tests wurden alle Anwender mit aktiviertem Katastrophenschutz mittel "Cell Broadcast" mit einem Testsignal gewarnt. Gleichzeitig setzt der Bund für die Warnung der Bevölkerung weiterhin auf das klassische Radiosignal sowie die bekannten Sirenen.

Während bislang allerdings nur allgemein alle Teilnehmer mit der "Cell Broadcast"-Technologie gewarnt werden konnten, soll die Technik künftig auch für einzelne Regionen über das jeweilige Lagezentrum der Innenministerien gewarnt werden können. Damit soll es dann möglich sein, bestimmte Regionen vor einem Hochwasser oder auch Erdbeben zu warnen.

Eines der größten Vorteile des neuen Systems ist, dass für die Warnungen der Nutzer keine eigene App- oder Anwendung installiert werden muss. Die Warnung erfolgt direkt über das Mobilfunknetz, sodass alle Teilnehmer effektiv gewarnt werden können. Jedes Endgerät, welches sich in eine Funkzelle in der Warnzone einbucht, kann so erreicht werden.

Wer allerdings keine Warnung über die "Cell Broadcast"-Technologie bekommen möchte, kann dies in den Einstellungen von fast jedem Smartphone deaktivieren. Standardmäßig sollte die Funktion allerdings für mindestens "Extreme Gefahr" aktiviert sein. Meldungen mit der allerhöchsten Warnstufe lassen sich allerdings gar nicht ausstellen, sodass diese auf jeden Fall angezeigt werden, dies gilt sowohl bei Smartphones mit Android als auch iOS als Betriebssystem.