Fractal Design kündigt Zusammenarbeit mit Distributor Kosatec an

Das bereits 2007 gegründet Unternehmen Fractal Design mit Hauptsitz in Göteborg, Schweden gehört zu den etablierten Marken im PC-Segment.

Mit Kosatec konnte ein neue Distributor für die eigenen Produkte gefunden werden, welcher als zuverlässiger Partner ein gemeinsames Wachstum realisieren und den Kunden den bestmöglichen Service anbieten möchte.

Kosatec ist bereits seit 1993 IT-Distributor mit Hauptsitz in Braunschweig. Das Produktportfolio von Kosatec umfasst dabei mehr als 10.000 Artikel im Bereich der IT-Komponenten und ITK-Produkte. Zu den weiteren Geschäftsbereichen von Kosatec zählen Hochleistungsserver, Workstations, Tablets und Smartphones, Mobile Computing und Supplies. Kosatec übernimmt dabei für die Firmen teilweise europaweit den Online- und Versandhandel, kümmert sich um den Einkauf, Vertrieb und die Verwaltung. In der Braunschweiger Zentrale von Kosatec werden die Produkte von mehreren Firmen auf mehr als 15.000 Quadratmetern verwaltet. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 300 Mitarbeiter und erzielte 2021 einen Jahresumsatz von 522 Millionen Euro.

Kosatec und Fractal Design freuen sich, dass man künftig bei der Distribution in der DACH-Region zusammenarbeiten wird. Viele der Produkte von Fractal Design sollen bereits in Kürze in bei dem Großhändler verfügbar werden. Für den Einzelhandel dürfte die Zusammenarbeit von Kosatec und Fractal Design vorerst keine größeren Veränderungen mit sich bringen.