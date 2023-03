GeForce Treiber 531.18: Probleme mit hoher CPU-Last?

Mit den GeForce Game-Ready-Treibern 531.18 hat Nvidia die RTX Video Super Resolution eingeführt und für eine Reihe von Spielen die Unterstützung der DLSS-3-Technologie nachgereicht. Die RTX VSR greift auf eine KI-Technologie mittels der Tensor-Kerne der Grafikkarten zurück, um die Bildqualität von Videos in Webbrowsern wie Edge und Chrome verbessern zu können. Microsoft hat die VSR-Funktion für den Edge-Browser bereits vorgestellt, welche die Bildqualität von Videos mit geringer Qualität auf Bildschirmen mit hoher Auflösung deutlich verbessern kann.

Im Internet lassen sich aber immer mehr Probleme in Zusammenhang mit den GeForce Game-Ready-Treibern 531.18 von Nvidia finden. Der Treiber soll sich ungewohnt viel CPU-Leistung für den Betrieb gewährleisten. Der Prozess "Nvidia Container" kann dabei bis zu 10 Prozent mehr Leistung beanspruchen als es bei vorherigen Versionen der Treiber der Fall war.

Nvidia scheint das Problem bereits erkannt zu haben, kann derzeit aber noch keinen Fix anbieten, da noch unklar ist, welche Systeme genau von diesem Problem überhaupt betroffen sind. Bis zur Lösung des Problems können betroffene Anwender auf eine vorherige Version des Treibers zurückkehren. Darüber hinaus berichten einige Nutzer von BSOD-Bildschirmen beim Star von Spielen vor allem bei der Verwendung von Notebooks.

Der GeForce Game-Ready-Treibern 531.18 brauchte allerdings einige Verbesserungen wie zusätzliche Systemstabilität bei "Call of Duty Modern Warfare 2" oder "Forza Horizon 4" mit sich. Zudem hat der Treiber einen Fehler bei Adobe After Effects im Media Encoder in Zusammenhang von ProRes-RAW-Files lösen können.