Mit einem großangelegten Investitionsprogramm will Samsung die eigene Chipfertigung in den kommenden zwei Jahrzehnten weiter vorantreiben.

Wie die Kollegen von Nikkei Asia berichten, hat Samsung einen Langzeitplan für die Chipfertigung vorgelegt, welche Investitionen von bis zu 230 Milliarden US-Dollar (300 Billionen Won) bis 2042 vorsehen. Als einer der größten Posten ist der Bau von fünf neuen Fertigungsfabriken in Südkorea geplant.

Die neuen Fabriken sollen vor allem für das Foundry-Geschäft vorgesehen sein, sodass Samsung künftig verstärkt als Auftragsfertiger für andere Unternehmen agieren kann. Als Standort für die neuen Fabriken ist Yogin stündlich der Hauptstadt Seoul angedacht. Die koreanische Regierung will Samsung dabei unterstützen und plant dafür nicht näher genannte Subventionierung, welche in den Ausbau der Wasser- und Strominfrastruktur fließen soll.

In den USA soll der Chipausbau ebenfalls gefördert werden, weshalb die Regierung bis zu 52,7 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen will. In Europa wurden bereits die Probleme des aktuellen Subventionswettbewerbs angesprochen. Erst kürzlich hat der Chipfertiger Intel angekündigt, dass der Ausbau von Deutschland als Produktionsstandort von Halbleiterchips nur umgesetzt werden kann, wenn die geplante Chip-Fabrik in Magdeburg stärker von dem Land oder der EU subventioniert wird. Die rund 3.000 neu geplanten Arbeitsplätze stehen allerdings kaum im Verhältnis mit dem von Intel geforderten Investitionszuschuss in Höhe von 11,8 Milliarden Euro.