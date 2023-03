Noblechairs LEGEND-Serie: Die ultimative Gaming-Stuhl-Evolution

Montag, 20. Mär. 2023 22:20 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die LEGEND-Serie ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich in Material, Farbe und Ausstattung unterscheiden. Die Basis bildet der LEGEND Black/White/Red, der mit einem robusten und leicht zu reinigenden High-Tech PU-Kunstleder bezogen ist. Dieser Stuhl bietet eine verstellbare Lendenwirbelstütze, eine Rückenlehne mit bis zu 125 Grad Neigungswinkel und 4D-Armlehnen für eine optimale Anpassung an den Körper.

Für alle, die lieber einen Stoffbezug bevorzugen, gibt es den LEGEND TX Anthracite, der mit einem widerstandsfähigen und atmungsaktiven Textilstoff überzogen ist. Dieser Stuhl verfügt über die gleichen Funktionen wie der LEGEND Black/White/Red, aber zusätzlich über XL-Rollen für weiche und harte Böden.

Das Highlight der Serie ist jedoch der LEGEND Black Edition, der mit einem exklusiven Hybrid-Material ausgestattet ist. Dieses Material besteht aus einer Mikrofaser-Oberfläche mit einer Vinyl-Unterschicht und soll eine hervorragende Haptik sowie eine hohe Atmungsaktivität und Langlebigkeit bieten. Der LEGEND Black Edition besticht zudem durch sein elegantes Design in Schwarz mit silbernen Akzenten.

Alle Stühle der LEGEND-Serie sind mit einer hochwertigen Kaltschaum-Polsterung versehen, die einen angenehmen Sitzkomfort gewährleistet. Die ergonomische Form des Stuhls unterstützt die natürliche Haltung des Rückens und beugt Verspannungen vor. Die maximale Belastbarkeit liegt bei 150 kg.

Die noblechairs LEGEND-Serie ist ab sofort im Online-Shop von Caseking erhältlich. Die Preise variieren je nach Modell zwischen 399 Euro und 499 Euro.