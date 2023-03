Philips 16B1P3302D: Tragbarer Monitor mit Dual-USB-C-Anschlüssen und IPS-Panel

Der Monitor ist mit einem 15,6 Zoll IPS-Panel im 16:9-Format mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel und einer Bildfrequenz von 75 Hz ausgestattet. Der Bildschirm erreicht eine Helligkeit von 250 Nits, ein Kontrastverhältnis von 700:1 und eine Reaktionszeit von 4 Millisekunden. Der Bildschirm soll im Betrieb im Schnitt nur 9 Watt Strom verbrauchen und wird mit einem maximalen Verbrauch von 15 Watt angegeben.

Der Philips 16B1P3302D soll auch als mobiler Arbeitsplatz eingesetzt werden können und dabei ergonomisch und komfortabel sein, denn sein Standfuß lässt sich von 0 bis 90 Grad neigen, während der 170°/170°-Betrachtungswinkel des Monitors dank der IPS-Panel-Technologie eine klare Sicht aus fast jedem Winkel ermöglicht.Unterwegs soll die Dual-USB-C-Funktion die Freigabe und Präsentation von Dokumenten ermöglichen oder die Verwendung von mehreren Bildschirmen vereinfachen.Die zwei USB-C-Anschlüsse des tragbaren Philips 16B1P3302D Monitor unterstützen den Power-Delivery-Standard. Einer dieser Ports wird zum Anschluss des Monitors an einen Computer verwendet, wobei der Anschluss per USB-C Power Delivery bis zu 90 Watt Energie aufnehmen kann. Der zweite Port kann Geräte mit maximal 65 Watt Strom versorgen. So ist es möglich, beispielsweise einen Laptop aufzuladen oder aber einen zweiten tragbaren Monitor anzuschließen – das ist vor allem in Verbindung mit Laptops praktisch, die dazu nicht ausreichend USB-C-Anschlüsse besitzen.

Der einklappbare Standfuß macht den Monitor zum einfacheren Transport deutlich dünner, während sich der Winkel des Displays von 0 bis 90 Grad stufenlos anpassen lässt.

Der Philips 16B1P3302D tragbare Monitor soll ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 279 Euro erhältlich sein, erste Händler listen den Monitor schon ab rund 252 Euro.