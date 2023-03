Caseking feiert 20. Geburtstag mit neuen Angeboten von Phanteks

Mittwoch, 22. Mär. 2023 18:17 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Die Promotion-Aktion läuft vom 20. März bis zum 3. April 2023 und bietet Kunden die Möglichkeit, verschiedene Produkte von Phanteks zu bestellen. Außerdem gibt es je nach Produkt Vorteile wie Gutscheine und Rabatte.

Zu den Produkten, die bei der Promotion-Aktion erhältlich sind, gehören zum Beispiel das Phanteks Eclipse P200A ARGB Mini-ITX Gehäuse mit Tempered Glass in Schwarz oder Weiß, das Phanteks Evolv Shift 2 Mini-ITX Gehäuse mit Tempered Glass und ARGB-Beleuchtung in Schwarz oder Grau oder das Phanteks M25 PWM D-RGB Lüfter Set mit drei Lüftern in Schwarz oder Weiß.

Beim Kauf eines Phanteks Eclipse P200A ARGB Mini-ITX Gehäuses erhalten Kunden Rabatt von bis zu 29 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung. Beim Kauf eines Phanteks Evolv Shift 2 Mini-ITX Gehäuses erhalten Kunden einen Rabatt von 20 Euro auf den regulären Preis, was einem Rabatt von 19 Prozent entspricht. Zusätzlich spendiert Caseking und Phanteks jedem Käufer eines Gehäuses aus der Aktion mit Sichtfenster einen passenden Neon Digital RGB-LED-Strip für die Beleuchtung.

Die Promotion-Aktion ist eine Möglichkeit für PC-Enthusiasten und Gamer, die sich ein neues Gehäuse, einen neuen Lüfter oder andere Komponenten für ihren PC zulegen wollen. Sie können von Produkten von Phanteks profitieren, die zu den reduzierten Preisen angeboten werden.

Wer sich für die Promotion-Aktion interessiert, sollte bei Caseking vorbeischauen. Die Angebote sind nur begrenzt verfügbar und können jederzeit ausverkauft sein.