Amazon präsentiert eigene Smart-TVs mit Fire OS und Alexa-Sprachsteuerung

Mittwoch, 22. Mär. 2023 18:57 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Der Online-Händler Amazon baut die Fire-TV-Serie weiter aus und bietet ab sofort auch eigene Smart-TVs an. Die in Deutschland vorgestellt Topmodelle gehören der Fire TV-Omni-QLED-Serie an und werden in den Größen 43, 50, 55 und 65 Zoll angeboten.

Alle Fire-TVs der Omni-QLED-Serie setzt dabei auf ein 4K-QLED-Display mit Full Array Local Dimming und können mit Unterstützung von HDR10+, HLG, Dolby Vision IQ und HDR10+ Adaptive aufwarten. Darüber hinaus sollen die Smart-TVs dank integrierten Umgebungslichtsensor die Bildschirmhelligkeit automatisch anpassen können, um einen optimalen Kontrast für alle Inhalte bei verschiedenen Lichtverhältnissen zu gewährleisten.

Bei den Smart-TVs von Amazon ist die freihändige Alexa-Sprachsteuerung integriert und die TVs sind mit einer Ambient-Funktion ausgestattet, sodass sie im Leerlauf auf Wunsch auch Kunstwerke oder zuvor eingestellte Widgets anzeigen können. Im Laufe des Jahres sollen die Modelle dann sogar mittels einer KI selbst Bilder generieren können.

Der Fire TV 4 wird als Mittelklasse-Serie mit 4K-UHD-Auflösung und HDR10 sowie HLG vorgestellt. Die Modelle können ebenfalls mit der Alexa-Sprachsteuerung aufwarten, werden aber nur mit 43, 50 und 55 Zoll angeboten.

Die Einsteiger-Serie der Smart-TVs von Amazon stellt der Fire TV 2 mit 720P-Auflösung bei einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll und das 40 Zoll Modell mit FullHD-Auflösung dar. Alle Geräte sollen mit Live-TV, Streaming-Inhalten und DVB-T2HD sowie Kabel DVB-C und DVB-S2 ausgestattet sein. Die Auslieferung der ersten Geräte erfolgt am 12. April 2023.