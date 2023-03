Enermax Revolution ATX 3.0: Neue High-End-Netzteile mit 12VHPWR-Anschlüssen

Der Netzteilspezialist Enermax hat zwei neue Netzteile vorgestellt, welche sich mit 1.000 und 1.200 Watt maximaler Ausgansleistung an Power-User richten.

Mit der Unterstützung des neuesten ATX-3.0-Standard bieten die neuen Netzteile der Revolution-Serie von Enermax alle Voraussetzung, um auch die neuesten Grafikkarten von Nvidia der GeForce RTX40-Serie ohne zusätzlichen Adapter mit ausreichend Strom zu versorgen.

Als eines der Highlights der Netzteile mit 1.000 oder 1.200 Watt von Enermax wird die Bereitstellung von gleich zwei 16-poligen ATX 12VHPWR-Anschlüssen genannt. Die meisten Netzteile mit Unterstützung des ATX-3.0-Standards bieten maximal einen Anschluss der neuen Steckverbindung für Grafikkarten an. Während der erste 12VHPWR-Anschluss nativ von den Netzteilen bereitgestellt wird, wird der zweite Anschluss über einen Adapter in zwei 8-poligen PCIe-Stecker eingesteckt. Diese Kombination soll für bestimmte Overclocking-Versuche einen Vorteil bieten, wenn die GeForce RTX 4080 oder GeForce RTX an das absolute Maximum gebracht werden soll.

Zu den weiteren Anschlüssen der Netzteile gehören zwölf SATA-Stromanschlüsse, eine Handvoll herkömmlicher Stromstecker sowie zwei 8-polige EPS-Anschlüsse für die Stromversorgung eines Mainboards und vier weitere 6+2-Strom-Stecker für Grafikkarten mit den älteren PCIe-Steckern.

Bei der Stromversorgung setzt Enermax bei den neuen Modellen der Revolution-Serie auf eine einzelne +12Volt-Schiene. Darüber hinaus können die Netzteile mit einer DC-to-DC-Umschaltung sowie den gängigen Schutzvorrichtungen aufwarten. Das Netzteil ist nach dem 80-Plus-GOLD-Standard zertifiziert und bietet einen semi-passiven Betrieb, wenn das Netzteil weniger als 30 Prozent belastet wird.

Eine Preisvorstellung oder einen konkreten Release-Termin für die beiden neuen Netzteile der Revolution-Serie nannte Enermax noch nicht.