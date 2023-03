Intel Arc Battlemage: Top-Grafikkarte nur mit bis zu 64 Xe-Kernen und 225 Watt TGP geplant?

Mit den aktuellen Grafikkarten der Arc-Alchemist-Serie hat sich Intel auf den von Nvidia und AMD hart umkämpften Markt für dedizierte Grafikkarten gewagt.

Während die erste Generation der neuen Grafikkarten von Intel sich noch auf die Mittelklasse-Modelle konzentriert, sollten mit der Arc-Battlemage-Serie auch die ersten High-End-Modelle vorgestellt werden. Neue Gerüchte über die Arc-Battlemage-Serie deuten indessen darauf hin, dass Intel auch künftig keine High-End-Modelle auf den Grafikkarten-Markt bringen wird, sondern erneut nur Modell für die Mittelklasse und Einsteigerklasse vorstellen wird.

Wie die Kollegen von RedGamingTech erfahren haben, wird das kommende Topmodell der Arc-Battlemage-Serie zwar doppelt so viele Xe-Kerne vorweisen könne, wie das Topmodell der Arc-Alchemist-Serie, allerdings weiterhin auf eine maximale TGP von 225 Watt setzen.

Nach unbestätigten Informationen wird die Grafikkarte auf der ACM-G10-GPU mit 64 Xe-Kernen basieren und eine Taktfrequenz von bis zu 3.000 MHz im Boost-Modus bieten. Als möglicher Release-Name der Grafikkarte wird dabei Arc B770 in den Raum geworfen. Der Chips selbst soll ziemlich groß werden und ähnlich viel Platz in Anspruch nehmen wie die AD103-GPU von Nvidia, welche in der GeForce RTX 4080 verbaut wird und eine Die-Größe von 379 mm² besitzt.

Die Intel Arc B770 soll dabei einen 48 Megabyte großen Level-2-Cache besitzen und ein Speicherinterface mit einer Anbindung von 256 Bit vorweisen können. Die Performance der Grafikkarte dürfte allerdings nicht über die Leistung einer GeForce RTX 4070 Ti hinauskommen.