Apple will das iPhone 15 ohne SIM-Kartenslot auch in Europa anbieten?

Das Technikunternehmen Apple aus Cupertino will bei dem kommenden iPhone 15 auch in Europa auf einen dedizierten SIM-Kartenslot verzichten.

Das iPhone 14 wurde in den USA bereits ohne SIM-Kartenslot angeboten und setzt dort vollumfänglich auf das neue eSIM-Format mit einer rein digitale SIM-Karte.

Da die Technologie der eSIM in Europa noch nicht so verbreitet ist, wie in den USA, hatte sich Apple für das europäische iPhone auf einen Kompromiss eingelassen und bot das Smartphone sowohl mit Dual-SIM-Fähigkeit über eine klassische SIM-Karte und zusätzliche eSIM-Unterstützung an.

Bei dem kommenden iPhone 15 will sich Apple allerdings erstmals komplett von der klassischen SIM-Karte distanzieren und das Smartphone nur mit der Unterstützung von mindestens einer eSIM anbieten. Wie die französischen Kollegen von iGeneration erfahren haben wollen, wird das iPhone 15 zumindest in Frankreich nur mit der eSIM-Unterstützung erhältlich werden. Da Apple erfahrungsgemäß für den kompletten europäischen Raum nur ein Modell anbieten, wird wohl auch das für Deutschland geplant iPhone 15 ohne eine SIM-Kartenslot auf den Markt kommen.

Während die eSIM in Deutschland von allen größeren Anbietern bereits eingeführt wurde, kann sich die digitale SIM-Karte vor allem bei Prepaid-Tarifen noch nicht durchsetzen. Die Telekom hingegen bietet bereits einen Service an, welcher es erlaubt, die klassische SIM-Karte in eine eSIM umzuwandeln, sodass diese mit allen eSIM-Smartphones kompatibel ist.

Vor allem für Auslandreisen sollen die Nutzung der eSIM einige Vorteile bieten, so muss keine physische "Einmal-Karte" erworben werben, sondern die eSIM-Profile können komplett digital erstellen werden. Darüber hinaus kann ein geklautes Smartphone nicht einfach von der SIM-Karte getrennt werden, was einen weiteren Sicherheitsvorteil bietet kann.