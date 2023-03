be quiet! Light Wings White: Endlich gibt es die ARGB-Lüfter auch in weiß

Dienstag, 28. Mär. 2023 22:14 - [rj]

Nachdem die Light Wings von be quiet! zunächst nur in schwarz erschienen sind, legt der Hersteller nun mit einer komplett weißen Version der ARGB-Lüfter nach.

Die komplett in Weiß gestalteten Lüfter bieten den gleichen leistungsstarken und geräuscharmen Betrieb wie bisher bei den schwarzen Light Wings und sorgen mit ihrer neuen Farbgebung für weitere stylische Optionen, wenn es um farborientierte Builds geht. Dem komplett weißen PC-System steht damit nichts mehr im Wege.

Das Besondere an den Light Wings White ist, dass diese mit einem LED-Ring am Lüftereinlass und einem schmalen LED-Ring am Auslass ausgestattet sind, um die ARGB-Effekte von beiden Seiten sichtbar zu machen. Die neuen Lüfter sind gleich in vier verschiedenen Triple-Packs erhältlich: 120mm, 120mm High-Speed, 140mm und 140mm High-Speed und werden leider nicht einzeln angeboten.

Auf unserem Youtube-Kanal haben wir euch die schwarze Version der Lüfter bereits ausführlich vorgestellt.

Das stylische Design der Light Wings White bietet nicht nur eine lebendige Beleuchtung inklusive ARGB-Hub, sondern auch eine Kabelummantelung und Anschluss, die komplett in Weiß gehalten sind. Die Lüfter verfügen jeweils über bis zu 20 einzeln adressierbare LEDs in den beiden LED-Ringen, die über einen Diffusor verfügen, um eine gleichmäßige Ausleuchtung und beeindruckende Lichteffekte zu erzielen. Die Triple-Packs enthalten jeweils einen passenden ARGB-Hub, der die Synchronisierung von bis zu sechs ARGB-Komponenten ermöglicht. Die Lüfter können auch direkt über das Mainboard angeschlossen und gesteuert werden.

Die Light Wings White-Lüfter sind in insgesamt vier Versionen erhältlich: Die PWM-Modelle, ausgestattet mit sieben Lüfterblättern und einer Drehzahl von bis zu 1.700 U/min (120mm) bzw. 1.500 U/min (140mm), sind ideal als Gehäuselüfter geeignet.

Die schnelleren PWM-High-Speed-Modelle mit neun Lüfterblättern und bis zu 2.500 U/min (120mm) bzw. 2.200 U/min (140mm) eigenen sich besonders für den Einsatz an Radiatoren oder Kühlkörpern wen mehr Leistung gefragt ist. Der massive Rahmen und der angepasste Impeller sorgen bei beiden Modellen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Lautstärke und Leistung. Das Rifle-Lager garantiert einen langlebigen Betrieb von bis zu 60.000 Betriebsstunden.





Die be quiet! Light Wings White Triple-Packs sind ab dem 11. April zu folgenden empfohlenen Verkaufspreisen im Handel erhältlich: