Galax HOF Extreme 50: M.2-SSD mit PCIe 5.0 und aktivem Kühler

Der Hardware-Hersteller Galax hat eine neue SSD vorgestellt, welcher der "Hall of Fame"-Extreme angehört und besonders hohe Datenübertragungsraten erreichen soll.

Die neuen Datenspeicher mit dem PCI-Express-5.0-Standard kündigen sich an. Während MSI auf der CES 2023 die erste PCIe-5.0-SSD der Spatium-Serie präsentiert hat, folgt mit der HOF Extreme 50 von Galax das nächste Modell.

Dank der schnellen Anbindung mit dem PCI-Express-5.0-Standard und der Verwendung von schnellen 232-Layer-TLC-Speicher sowie dem Phison-E26-Controller kann die neu vorgestellte HOF Extreme 50 Datenübertragungsrate von bis zu 10 GB/s beim Lesen und Schreiben von Dateien erreichen. Die maximale Schreibrate wird bei der SSD allerdings mit maximal 9,5 GB/s angegeben.

Damit die SSD überhaupt in der Lage ist, die genannten Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu erreichen und mit bis zu 1,5 Millionen IOPS spezifiziert werden konnte, verbaut Galaxy bei der M.2-SSD einen besonders großen Kühlkörper auf der SSD. Nicht nur die verbauten Speicherchips sollen dank des aktiven Kühlers unter 45 Grad Celsius gehalten werden können, sondern auch der verbaute Phison-E26-Controller scheint von der Kühlung profitieren zu können.

Angeboten wird die neue HOF Extreme 50 von Galax vorerst nur in China und den USA. Das Topmodell mit zwei Terabyte Speicherplatz wird in China für 2.499 Yuan (ca. 335 Euro) gelistet. Wann die SSDs der Serie in Europa erhältlich werden, kann noch nicht beantwortet werden. Für das günstigere Modell mit 1-TB-Speicherplatz hat Galaxy selbst für die anderen Märkte noch keinen Preis oder ein Release-Datum genannt.