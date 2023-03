Intel Sierra Forest: Server-CPUs mit bis zu 144 Kernen geplant

Intel hat in einem umfassenden Webinar für Investoren einen ersten Ausblick auf die kommenden Server-Prozessoren der "Sierra Forest"-Serie gegeben.

Während viele Produkte des Herstellers in den letzten Jahren immer wieder verschoben wurden oder erst später auf den Markt kamen, soll bei der Serversparte aktuell alles nach Plan verlaufen. Dieser Plan sieht den Release der ersten "Sierra Forest"-Prozessoren für das erste Halbjahr 2024 vor. Bei den kommenden "Sierra Forest"-CPUs sollen erstmals nur Effizienz-Kerne in einem Prozessor verbaut werden, dafür sollen bis zu 144 E-Cores auf nur einem DIE untergebracht werden.

Die Prozessoren sind als sogenannte "Hyperscaler" gedacht, welche die beste Rechenleistung pro Watt bieten, dafür eine nicht ganz so hohe, maximale Rechenleistung bieten. Mit den "Sierra Forest"-Prozessoren will Intel vor allem gegen die besonders effizienten CPUs der ARM-Architektur antreten, welche immer häufiger in Servern zum Einsatz kommen.

Die ersten Cloud-Kunden sollen bereits mit den Prozessoren bemustert worden sein, damit diese die Technologie testen und die damit verbundenen Möglichkeiten evaluieren können. In dem Livestream für die Investoren wurde sogar eine lauffähiger "Sierra Forest"-Prozessor mit 144 Kernen gezeigt.

Die Prozessoren der "Sierra Forest"-Serie basieren auf dem neuesten Intel-3-Prozess, welcher eine verbesserte Variante des Intel-4-Prozesses, welcher früher auch als 7-nm-Prozess bezeichnet wurde. Erst mit der darauffolgenden "Clearwater Forest"-Generation will Intel auf die 18A-Fertigung umsteigen und sich endgültig von der Nanometer-Bezeichnung trennen. Die vormals angedachte 20A-Fertigung der Angstrom-Ära wird dabei direkt übersprungen.