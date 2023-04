NZXT Capsule Mini: USB-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung

Dienstag, 04. Apr. 2023 19:44 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Wer ein kompaktes Standmikrofon benötigt, findet mit dem Capsule Mini, nach Angaben des Herstellers, ein passendes Modell mit guter Audioqualität. Die interne Kapsel ist dabei so abgestimmt, dass die Sprachqualität in der Spielumgebung verbessert werden kann. Die Auflösung wird mit 24-Bit/48khz analog-digital gekoppelt und soll so auch eine klare Stimmwiedergabe während des Spielens ermöglichen.

Über das unidirektionale nierenförmige Mikrofon mit Richtcharakteristik kann unerwünschte Hintergrundgeräusche wie das Klicken der mechanischen Tastatur herausfiltern und die Stimme beim Sprechen in den Mittelpunkt stellen. Das neue Capsule Mini ist dank USB-Anschluss Plug-and-Play-kompatibel und benötigt für die einfache Verwendung keinerlei zusätzlichen Treiber.

Mit dem Capsule Mini Schwenkarm soll der zur Verfügung stehende Platz noch besser genutzt werden. Der Schwenkarm erlaubt einen besonders kleinen Aufbau des Setups für die maximale Platzausnutzung auf dem Schreibtisch. Die Leichtgängigkeit des Arms soll eine einfache Anpassung auch während der Nutzung des Mikrofons ermöglichen. Das verdeckte Kabelmanagement kann zudem für Ordnung auf dem Schreibtisch sorgen, während das einheitliche Design und die robuste Konstruktion selbst einen Wechsel von Capsule auf Capsule Mini unterstützt.

Angeboten wird das neue NZXT Capsule Mini für eine unverbindliche Preisempfehlung von 69,99 Euro, der dazu passende Schwenkarm Mini wird ebenfalls für 69,99 Euro angeboten.