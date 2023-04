Gewinne tolle Preise von Enermax - Ostergewinnspiel

Montag, 10. Apr. 2023 06:00 - [rj]

Der Osterhase war wieder einmal auf TweakPC unterwegs und hat für euch tausende von RGB-Ostereiern versteckt. Überall in unseren News und Artikel könnt ihr diese mit etwas Glück finden. Eigentlich sind sie kaum zu übersehen.

Denn die RGB-Ostereier sind ganz einfach daran zu erkennne, dass sie wunderbar bunt sind und mit Herstellerlogos als Aufdruck daher kommen. Und wie ihr euch denken könnt, steht jedes RGB-Osterei für einen Preis des passenden Herstellers, den ihr gewinnen könnt. Alle Details findet ihr hier.

Noch ein kleiner Hinweis: Der Osterhase versteckt Eier gerne auf Seiten mit zum Hersteller passenden Themen. Unsere letzten Tests zum Thema:

Macht euch also auf die Suche nach einem RGB-Osterei und gewinnt eines der folgenden beiden Set:

Set 1: ENERMAX AQUAFUSION ADV ELC-AQFA240-SQA (Schwarz) + Lüfterset UCSQARGB12P-BP3

AQUAFUSION ADV ist der Nachfolger des äußerst beliebten AQUAFUSION All-in-One CPU-Wasserkühler. Dank des von ENERMAX patentierten Dual-Chamber-Designs, des Central Coolant Inlet (CCI) und der Shunt-Channel-Technologie (SCT) erreicht der Kühler eine schnellere Wärmeübertragung und eine längere Lebensdauer. Mit seiner herausragenden Kühlleistung hält AQUAFUSION ADV die neuesten Intel® und AMD® CPUs im Schach.

Die einzigartige ARGB Wasserblock mit infinite Spiegelreflektion in Verbindung mit dem Luminous Aurabelt™ Effekt eignet sich hervorragend für spektakuläre Systembuilds und Gaming Rigs. Zusammen mit den neuen adressierbaren ENERMAX SquA ADV RGB-Lüftern kann AQUAFUSION ADV über die Mainboard-Software oder die mitgelieferte Controlbox ein dynamisches visuelles Erlebnis kreieren.

Die SquA RGB Lüfter-Serie mit adressierbaren RGB-LEDs ist mit einem quadratischen Rahmen ausgestattet, der von der ENERMAX LED LIGHTING Technology betrieben wird, die für eine unglaublich helle und gleichmäßige Beleuchtung sorgt. Die adressierbaren RGB-LEDs können farbenfrohe Regenbogeneffekte erzeugen und ermöglichen die Sycronisierung mit unterstützter Motherboard-Software. SquA RGB ist für einen leisen Betrieb ohne Kompromisse bei der Performance ausgelegt und hat daher eine Anlaufdrehzahl von 300 U/min und bis zu 40% mehr Luftstrom als vergleichbare RGB-Lüfter. Zur Optimierung des Luftstroms erzeugt SquA RGB mit dem Vortex Frame Design einen konzentrierten Wirbel und erleichtert den Lufteinlass mit dem ENERMAX Air Inlet Design effektiv.

Set 2: REVOLUTION D.F. 2 ERS850EWT Netzteil + Lüfterset UCTBRGBA12P-BP3

REVOLUTION D.F.2 ist eine kompakte, voll modulare 80 PLUS® Gold zertifizierte Netzteilserie mit der patentierten DFR™ (Dust Free Rotation) Technologie, die eine Staubansammlung verhindert und somit ein sauberes und langlebiges Netzteil garantiert. 100% japanische Elektrolytkondensatoren versprechen eine hohe Fertigungsqualität und ein langlebiges Produkt. Basierend auf einer fortschrittlichen Half Bridge LLC-Resonanzwandler und DC-zu-DC-Schaltung ist das Netzteil in der Lage, eine perfekte Spannungsregelung und eine sehr stabile Ausgangsleistung zu liefern. Die intelligente Lüftersteuerung hält den Netzteillüfter bis zu 20% Last im Passivmodus. Erst danach sorgt die 12cm FDB Silentlüfter für eine kontinuierlich geräuscharme Aktivkühlung. Die extrem stabile Single +12V-Schiene, welche kurzfristig bis zur 2-fachen maximalen Ausgangleistung verfügt, erlaubt hohe Stromspitzen der Hochleistungsprozessoren und Grafikkarten, ohne dass das System direkt abgeschaltet werden muss. Ausreichend Schutz ist dennoch durch OVP, UVP, OPP, SCP und OTP garantiert. Mit nur 14cm Bautiefe wurde die Revolution D.F.2 für leistungsstarke Kompakt Gaming & Streaming-Systeme entwickelt, die hohe Ansprüche an Qualität und Leistung stellen, aber dennoch eine hohe Gehäusekompatibilität verspricht.





Die T.B.RGB AD. Lüfter-Serie mit adressierbaren RGB-LEDs verwendet die exklusive ENERMAX LED LIGHTING Technologie für eine unglaublich helle und gleichmäßige RGB-Beleuchtung. Die adressierbaren RGB-LEDs können farbenfrohe Regenbogeneffekte erzeugen und ermöglichen die Sycronisierung mit unterstützter Motherboard-Software. T.B.RGB AD. kann als eigenständiges Produkt mit dem mitgelieferten RGB-Controller eingesetzt oder mit unterstützten RGB-Motherboards von Asus, Asrock, MSI und Gigabyte synchronisiert werden. Mit der patentierten Twister Bearing-Technologie kann der T.B.RGB AD. nicht nur für ansprechende Lichteffekte sorgen, sondern auch eine hervorragend leise Kühlung bieten.

Einsendeschluss ist der 16.4.2023 oder wenn alle versteckten Ostereier gefunden wurden - Gewinner werden per E-Mail unter der angegebenen E-Mail-Adresse/Forenaccount benachrichtigt.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Mit der Registrierung zur Verlosung werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt. Die Teilnahme an der Verlosung ist kostenlos. Die Teilnahmebedingungen können jederzeit von uns ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden. Ihre Registrierungsdaten unterliegen unseren Datenschutzregelungen. Wir behalten uns das Recht vor Teilnehmer ohne Angabe von Gründen auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die Versuchen die Verlosung in irgendeiner Weise zu manipulieren oder sich sonst einen nicht legalen Vorteil zu verschaffen. Wir behalten uns das Recht vor die Verlosung aus wichtigen Gründen vorzeitig zu beenden. Für Rechts- und/oder Sachmängel wird nicht gehaftet. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und erklären sich einverstanden, dass ihr Name/Forenname im Internet veröffentlicht wird. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung oder Übertragung an Dritte der Preise ist nicht möglich. Ebenso ist der Preis vom Umtausch ausgeschlossen. Es gilt der übliche Haftungsauschluss unsere Webseite. Als Gerichtsstand ist Oberhausen vereinbart.