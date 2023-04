FBI warnt vor kostenlosen Ladestationen

Wer auf Reisen ein Smartphone über eine kostenlose Ladestation an Flughäfen, Bahnhöfen, in Zügen oder Cafés benutzt, sollte sich dem Sicherheitsrisiko bewusst sein.

An vielen öffentlichen Orten wird Nutzern eine kostenlose Ladestation für das Smartphone oder anderen USB-Geräten angeboten. Mit dem künftigen Zwang bei EU-Elektronikgeräten zu dem USB-Typ-C-Standard dürften sich die Lademöglichkeiten in den kommenden Jahren sogar noch erweitern.

Während viele Anwender die Möglichkeit begrüßen Unterwegs das Smartphone oder den Laptop aufladen zu können, hat das FBI nun vor öffentlichen Ladestationen gewarnt. Konkret soll es Kriminellen gelungen sein die öffentlichen Ladeanschlüsse so zu verwenden, dass unbemerkt Malware oder eine Überwachsungssoftware auf die angesteckten Geräte installiert wird. Das FBI empfiehlt das eigene Ladegerät in Verbindung mit einer Steckdose zu verwenden und keine öffentlichen USB-Ports.

Bereits 2016 wurde vor der Verwendung von USB-Ladestationen im öffentlichen Raum gewarnt, da es Angreifern gelang mittels Video-Jacking die Bildschirminhalte an öffentlichen Ladestationen mitzuschneiden und so an Passwörter und Texteingaben zu gelangen.

Als sichere Lademöglichkeit wird zudem das induktive Laden angesehen, welches kein Ladestecker benötigt. Ein Virus oder Trojaner kann über diesen Weg, ähnlich wie bei der Verwendung des eigenen Ladesteckers mit dem eigenen Kabel in einer Standard-Steckdose nicht installiert werden. Bislang bieten in Deutschland allerdings nur wenig öffentliche Plätze eine Lademöglichkeit für das induktive Laden an.

Erstmals auf die Problematik hingewiesen wurde bereits 2011 auf der DefCon, wo unbedacht mehr als 360 Teilnehmern an einer speziell präparierten Ladestation auf den Datenübertragungsmodus gewechselt wurde und den Besuchern vor Augen geführt wurde, wie einfach über diese Methode der Zugriff von Dritten auf das Smartphone erfolgen kann.