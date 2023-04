AMD Radeon Pro W7000: Workstation-Grafikkarten mit RDNA-3-Architektur

Die neueste RDNA-3-Architektur von AMD kam bislang nur in den Gaming-Grafikkarten der Radeon-RX-Serien zum Einsatz. Künftig werden mit der Radeon Pro W7900 und W7800 zwei Modelle mit der neuesten Architektur auch für den professionellen Bereich angeboten.

Die Grafikkarten setzen dabei auf die 5-nm-Fertigung in Verbindung mit den Graphic Compute Die (GDC), welche auf fünf bis sechs Memory Cache Dies (MDC) zurückgreifen, welche in der 6-nm-Fertigung produziert werden. Zusätzlich können die Grafikkarte noch auf den Infinity-Cache zurückgreifen, was AMD alles auf einem Package vereint.

Das Topmodell wird die Radeon Pro W7900 mit 96 Compute Unity, welche auf eine reine FP32-Rechenleistung von 61 TFLOPS kommen soll. Die Grafikkarte wird mit 48 Gigabyte GDDR6-Speicher angeboten und soll eine TDP von 295 Watt nicht überschreiten. Der Preis des neuen Topmodells der Workstation-Grafikkarten liegt bei stolzen 3.999 US-Dollar. Die Radeon Pro W7800 ist mit 70 Compute Units ausgestattet und kommt auf 45 TFLOPS. Der Speicher der kleineren Grafikkarte wird mit 32 Gigabyte GDDR6 angegeben und die TDP mit 260 Watt. Der Preis der neuen Radeon Pro W7800 wird 2.499 US-Dollar betragen.

Als Neuerungen wird die volle Unterstützung des DisplayPort-2.1-Standards genannt, welcher den UHBR20-Modus mit einer Übertragungsbandbreite von bis zu 77,4 Gbit/s unterstützt. Damit können die Grafikkarten bei der vollen 8K-Auflösung noch mit 60 HZ bei voller Farbdarstellung 4:4:4 inklusive HDR-10-Unterstützung ohne Komprimierung glänzen.

Die neuen Workstation-Grafikkarten der Radeon-Pro-W7000-Serie werden dabei als Preis/Leistungskracher beworben, da die professionellen Grafikkarten der RTX-6000-Serie von Nvidia mit 48 Gigabyte Grafikspeicher erst ab 6.800 US-Dollar beginnen.