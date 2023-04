Asus TUF Gaming VG328QA1A: Gaming-Monitor mit Extreme-Low-Motion-Blur

Der neue TUF Gaming VG328QA1A erweitert das Portfolio von Asus um einen Gaming-Monitor, welcher als 31,5 Zoll großes Modell mit VA-Panel und LED-Backlights ausgestattet ist. Der Monitor bietet die FullHD-Auflösung mit 1.920 x 1.080 Bildpunkten und einer Bildwiederholungsrate von bis zu 170 Hz.

Die Reaktionsgeschwindigkeit des Monitors wird mit nur einer Millisekunde MPRT angegeben und das Kontrastverhältnis des TUF Gaming VG328QA1A beträgt 3.000 zu 1. Mit einer Farbdarstellung von 16,7 Millionen Farben, deckt der Monitor den kompletten sRGB-Farbraum am, die maximale Helligkeit beträgt 300 cd/m³ und der noch stabile Blickwinkel wird typisch für ein VA-Panel mit 178 Graf angegeben.

Das Besondere an dem neuen TUF Gaming VG328QA1A von Asus sollen die zahlreichen Features sein, wie etwa AMD Free Sync Premium mit standardmäßig aktivierten VVR, Shadow Boost für verbesserte Bilddetails in dunklen Bereichen und die verbesserte Sicht in hellen Bereichen ohne Überbelichtung. Darüber hinaus kann der neue TUF Gaming VG328QA1A mit dem Extreme-Low-Motion-Blur-Feature aufwarten, welche eine, laut dem Hersteller noch einmal deutlich verbesserte Bewegungsschärfe und eine Reduzierung des Ghostings bedeutet.

Anschlusstechnisch steht dem Monitor ein DisplayPort 1.2-Anschluss, zwei HDMI-2.0-Ports sowie ein Kopfhöreranschluss zur Seite. Der TUF Gaming VG328QA1A unterstützt die VESA-Halterung und kann -5 bis 20 Grad geneigt werden. Der Preis des neuen TUF Gaming VG328QA1A von ASUS soll sich auf 549 US-Dollar belaufen, ein Release oder Preisangabe für den europäischen Markt wurde noch nicht genannt.