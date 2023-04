MSI GeForce Gaming X Trio White - Wo die limitierte Schönheit in weiß kaufen?

Mittwoch, 19. Apr. 2023 12:34 - [rj]

PC-Hardware in weiß liegt gerade absolut im Trend und auch MSI bietet seine beliebten Gaming X Trio Grafikkarten jetzt in einer weißen Version an. Die Nachfrage übersteigt allerdings wohl deutlich das Angebot, so dass die Karte nur in speziellen Angeboten zu finden ist.

Auch wir sind gerade dabei uns einen weißen PC-Build zusammenzustellen und dabei sollte die neue GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White direkt einmal zum Einsatz kommen, die mitte Februar in einer Pressemitteilung angekündigt wurde.

Aufgrund ihrer silber-weißen Farbgebung besitzt die Karte ein recht einmaliges Design, das ein wenig an die alten silber-weißen Titanium-Mainboards von MSI erinnert.

Schnell zeigte sich aber, dass der Erwerb der Karte gar nicht so leicht ist, denn wer die Karte in Preisvergleichen sucht, der wird schnell feststellen, dass sie dort gar nicht gelistet ist. Und auch in den einschlägigen bekannten Shops findet man die Karte nicht. Mit den leidigen Erfahrungen der letzen Zeit, könnte man davon ausgehen, dass die Karte bereits ausverkauft ist.

Auf Nachfrage bei MSI konnten wir dann erfahren, dass dem aber nicht so ist. Der Grund ist ein anderer! Die Nachfrage nach den weißen Modellen der Gaming X Trio hat schon zur Ankündigung im Vorverkauf bei weitem das Angebot überstiegen. Die Karten sind limitiert und man wurde von der Nachfrage wohl etwas überrascht. Daher haben es die Modelle gar nicht in den normalen Handel für Einzelkomponenten geschafft hat und es wurden zunächst die Systempartner von MSI belifert. Aber keine Panik, denn man kann die Karte trotzdem bekommen, was uns dann am Ende auch, wie man an den Bildern sieht, gelungen ist.

Das Modell wird nämlich über Systembauer verkauft und ist dort in vielen weißen PC-Builds zu finden. So zum Beispiel bei MIFCOM. Der Run auf weiße System ist aktuell so groß, dass man dort schon eine extra Seite für für weiße Gaming-PC eingerichtet hat. Genau dort finden sich dann auch Systeme mit Gaming X Trio White Karten. (z.b. hier oder hier. Die Suche nach der MSI GeForce 4080 Gaming X Trio White gestaltet sich insgesamt etwas schwerer, denn die Karte ist noch wesentlich schlechter lieferbar, als die kleinere 4070 ti Version.

Aber auch da gibt es Abhilfe, denn man kann die Karten auch einzeln erwerben, wenn man direkt auf MSI zurückgreift und ein wenig Geduld mitbringt. Als Endkunde kann man beide Modelle nämlich direkt im MSI-Shop bestellen. Dort hat man zwar eventuell eine etwas längere Lieferzeit, bekommt mit dem Code NEW20 allerdings noch 20 Euro Rabatt als Neukunde und eine MSI Snapback Kappe als Goodie dazu.

Einen Test der Karte wird es demnächst bei uns natürlich auch geben, aber ich denke wir verraten nicht zu viel, wenn wir sagen das die Performance exakt genauso wie bei der schwarzen Version ausfällt. Weiße Farbe und RGB-Beleuchtung machen Hardware eben doch nicht schneller, auch wenn man manchmal bei den aktuellen Hardware-Verrücktheiten den Eindruck bekommen könnte.