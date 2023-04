Garmin Dexcom: Garmin-Uhren zur Verknüpfung der Blutzuckerüberwachung

Garmin erweitert das Angebot der Connect-iQ-Apps um "Dexcom" einer Zusatz-App für die eigenen Smartwatches des Herstellers, welche den Blutzuckerspiegel überwachen kann.

Nach Angaben des Unternehmen steht die "Dexcom"-App in nun weiteren Regionen zur Verfügung, genauere Angaben in welchen Ländern die App genutzt werden kann, wurde aber nicht aufgeschlüsselt. Die Nutzung in Deutschland ist anscheinend noch nicht zugelassen, da die Installation auf der entsprechenden Webseite noch mit einer Fehlermeldung verweigert wird. Die App dürfte aber in den kommenden Tagen auch hierzulande zur Verfügung gestellt werden.

Die App richtet sich vor allem an Anwender, welche unter Diabetes Typ-1 oder Typ-2 leiden. Die App bietet dabei Zugriff auf das kontinuierliches Glukoseüberwachungssystem von Dexcom (CGM). Für die Nutzung ist dementsprechend ein CGM-Gerät von Dexcom nötig, welches die Daten dann an ein kompatibles Gerät von Garmin weiterleitet. Neben einer Reihe von aktuellen Smartwatches wie der Forerunner 265, Forerunner 965 oder die Venu-2-Serie werden auch einige Fahrradcomputer wie der Edge-1030 Plus als kompatible Geräte gelistet.

Mit der Unterstützung von Dexcom durch die Garmin-Uhren können Diabetiker auf eine speziell für das System zugeschnittene Smartwatch oder auf den Blick auf das Smartphone verzichten. Die Kosten für das Dexcom-CGM-Gerät zur Blutzuckerüberwachung werden bei Patienten mit Diabetes von den gesetzlichen Krankenkassen bereits vollständig übernommen.