AMD Radeon RX 7600 und andere Grafikkarten werden im Mai erwartet

Lisa Su, aktuelle CEO von AMD, hat bereits für das zweite Quartal 2023 den Release der neuen Grafikkarten der Radeon-RX7000-Serie für die Mittelklasse angekündigt.

Während bislang nur die High-End-Grafikkarte der neuesten Radeon RX7000-Serie vorgestellt wurden, soll mit der Radeon RX 7600 auch die erste Mittelklasse-Grafikkarte auf Basis der RNDA-3-Architektur in diesem Monat in den Handel kommen. Aktuelle Spekulationen gegen von einem späteren Release der Radeon RX 7600 am 24. Mai 2023 aus, der Verkauf soll allerdings erst einen Tag später beginnen.

Neben der bereits bestätigten Radeon RX 7600 soll auch die Radeon RX 7700 XT und die Radeon RX 7800 XT die Mittelklasse ergänzen und zu den High-End-Modellen aufschließen. Konkrete Release-Zeiträume für die genannten Grafikkarten gibt es seitens AMD allerdings noch nicht. Auf Reddit ist nun eine Liste aufgetaucht, welche die Radeon RX 7700 XT mit der GFX1102 stellvertretend für die Navi-33-GPU nennt. Die Navi-33-GPU soll allerdings nur 32 Compute Units mit 2.048 Shadern besitzen, während das Vorserienmodell in Form der Radeon RX 6700 XT mit 40 CUs und 2.560 Shadern deutlich mehr Rohleistung auf den ersten Blick zu bieten hätte.

Darüber hinaus soll auch der Konkurrent Nvidia mit der GeForce RTX 4060 Ti und der GeForce RTX 4060 neue Mittelklasse-Grafikkarten im Bereich von 200 bis 400 Euro auf den Markt bringen. Mit der Radeon RX 6700 XT und der Radeon RX 6700 ohne Suffix präsentiert sich AMD bereits gut aufgestellt in diesem Segment und dürfte damit der eigenen Neuerscheinung auch Konkurrenz aus dem eigenen Hause entgegenstellen.