Google Pixel: Smartphones sollen mit exklusiver Bard-Chatbot-Integration aufwarten

Mit dem Bard-Chatbot hat Google eine Alternative zu dem aufstrebenden Chatbot ChatGPT eingeführt. Um die Akzeptanz und auch die Verbreitung von "Bard" voranzutreiben, soll der Chatboot als Feature in die Pixel-Smartphones integriert werden.

Der erste Beta-Test von "Bard" ist bereits angelaufen, vorerst steht die Nutzung des Chatbots aber nur in der englischen Version zur Verfügung. Eine erste tiefere Integration in das mobile Betriebssystem ist laut einer Code-Analyse von 9to5Google zumindest bei den eigenen Pixel-Smartphones schon angedacht. Der Chatbot von Google soll zudem später in Gmail und auch Google Docs integriert werden.

Wie genau der Chatbot "Bard" in die Pixel-Smartphones integriert wird, kann noch nicht beantwortet werden. Denkbar wäre eine eigene App für den Chatbot oder die einfache Ansteuerung über den Assistenten sowie die Google-Suche. Über ein Widget soll es auf jeden Fall möglich sein, den Chatbot direkt über den Homescreen des Smartphones ansprechen zu können.

Vorerst dürfte sich die Integration von "Bard" nur auf die eigenen Pixel-Smartphones begrenzen. Denkbar wäre allerdings auch, dass Google den Herstellern die Integration des Chatbots auch für andere Modelle erlaubt.

Bislang kann der Chatbot nur in wenigen Regionen und nur von ausgewählten Beta-Testern genauer unter die Lupe genommen werden. Im Vergleich zu "ChatGPT" soll "Bard" noch deutlich mehr Fehler vorweisen und auch noch häufiger als der Konkurrent mit Falschinformationen antworten. Wann Google den Chatbot für die offene Nutzung freigeben wird, kann aktuell noch nicht prognostiziert werden.