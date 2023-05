Noctua NA-FH1: Hub für bis zu acht PWM-Lüfter

Dienstag, 09. Mai. 2023 15:56 - [ar] - Quelle:Pressemitteilung

Mit dem neuen Noctua NA-FH1 will sich das Unternehmen von den Konkurrenten abheben und bietet den Lüfter-Hub mit spezieller Schutzschaltung vor Kurzschlüssen an. In einem Video zu dem Hub zeigt Noctua die Funktion der Schutzschaltung und was passieren kann, wenn ein Hub ohne eine solche Schutzschaltung verwendet wird.

Der NA-FH1-Hub unterstützt bis zu acht Lüfter, welche als 3-Pin-Varianten sowohl mit 12- als auch 5-Volt betrieben werden können. Darüber hinaus können die angeschlossenen Lüfter mit vier Pins auch weiterhin mit Unterstützung des PWM-Signals aufwarten. Ausreichend Strom liefert der Hub über einen Standard-SATA-Stromanschluss. Für die Steuerung muss der Hub an einen PWM-4-Pin-Anschluss vom Mainboard zusätzlich angeschlossen werden, da der Hub selbst nicht über Wärme-Sensoren für das PWM-Signal verfügt.

Darüber hinaus wirbt Noctua bei dem NA-FH1 mit einer gesonderten Schaltung zur Verbesserung der Signalqualität, welche eine optimale Regelung der Lüfter auch bei nicht idealer Eingangsqualität der Sensoren bieten soll. Über klassische Status-LEDs können Anwender den Zustand des jeweiligen Lüfters direkt an dem Hub ablegen. Bei der Halterung des Hubs setzt Noctua auf einen einfachen Magnet, sodass der Hub sich an fast jeder Position eines Gehäuses mit Stahloberfläche befestigen lässt.

Angeboten wird der NA-FH1-Hub für acht PWM-Lüfter für eine unverbindliche Preisempfehlung von 34,90 Euro. Die Garantie für den Hub beträgt sechs Jahre, was die typische Abdeckung der Garantieleistung von Noctua-Produkten entspricht.