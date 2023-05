Switch 2: Nachfolger der Nintendo-Konsole nicht vor April 2024 geplant

Aktuell rechnet Nintendo nicht mit einem Nachfolger der aktuellen Switch-Konsole im Geschäftsjahr 2023.

Trotz der aktuell eher verhaltenen Verkaufszahlen für die Nintendo Switch, wird das Unternehmen noch mindestens bis Ende des aktuellen Geschäftsjahres an der Konsole festhalten. Bei Nintendo beginnt das Geschäftsjahr im April, sodass der Nachfolger der Nintendo Switch wohl nicht vor April 2024 vorgestellt wird.

Innerhalb des letzten Geschäftsjahres von April 2022 bis März 2023 konnte Nintendo fast 18 Millionen Switch-Konsolen verkaufen, was wiederum 22 Prozent weniger verkaufte Modelle als im Vorjahr entspricht. Für das aktuelle Geschäftsjahr erwartet Nintendo einen weiteren Umsatz-Rückgang bei den Konsolen-Verkäufen und gibt eine Prognose von bis zu 15 Millionen verkauften Einheiten in den nächsten 12 Monaten an.

Die Nintendo Switch ist bereits seit 2027 auf dem Markt und viele der Interessenten besitzen bereits eine der Hybrid-Konsolen. Zwar hat Nintendo die Konsole mit einem OLED-Display und einem kompakteren Design neu aufgelegt, einen größeren Kaufanreiz für Besitzer eines älteren Modells stellten die Verbesserungen allerdings kaum dar.

Wie die Kollegen von Bloomberg erfahren haben, sein für das laufende Geschäftsjahr keine neue Konsole oder ein Hardware-Upgrade geplant. Eine neuen Nintendo Switch 2 oder aufgebohrte Version in Form der Switch Pro dürfte dementsprechend frühstens im April 2024 erscheinen.