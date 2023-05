MSI stellt neue Performance-SSD-Serie SPATIUM M480 PRO vor

Donnerstag, 11. Mai. 2023 22:33 - [rj] - Quelle:Pressemitteilung

Die SPATIUM M480 PRO-Serie ist mit hochwertigem 3D NANOflash-Speicher ausgestattet, der in Kombination mit der PCle 4.0-Schnittstelle sequenzielles Lesen von bis zu 7400 MB/s und sequenzielles Schreiben von bis zu 7000 MB/s ermöglicht. Die SSD reagiert selbst unter Volllast äußerst schnell, und liefert bis zu 60% schnellere zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Die SSD nutzt zudem auch DRAM-Cache-Puffer und ein SLC-Cache zur Leistungssteigerung.

Die neue Reihe umfass gleich drei verschiedene Modelle. Die SPATIUM M480 PRO HS ist das Spitzenprodukt der SPATIUM-Produktreihe und bietet drei verschiedene Speicherkapazitäten von 1 TB, 2 TB und 4TB an. Durch die Unterstützung der Standards PCle Gen 4 und NVMe 1.4 kann die SSD Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 7400 MB/s beim sequentiellen Lesen und 7000 MB/s beim sequentiellen Schreiben erreichen. Der bronzefarbene Aluminium-Kühlkörper, der mit einer Rippenstruktur ausgestattet ist, leitet die Wärme effizient ab und reduziert die SSD-Temperatur unter Last um bis zu 20 Grad. Dadurch ist die M480 PRO HS in der Lage, auch bei hoher Arbeitsbelastung ihre maximale Leistung zu erbringen.

Die SPATIUM M480 PRO PLAY ist das Produkt für Konsolenspieler und damit speziell für die PS5. Die SSD ist in drei Speicherkapazitäten verfügbar: 1TB, 2TB und 4TB. Mit der SPATIUM M480 PRO PLAY kann der Speicher einer PS5 ohne Aufwand blitzschnell erweitert werden, da der vorhandene Kühler so konstruiert ist, dass ein Einbau direkt möglich ist.

Zuletzt wird auch noch ein Standard-Modell ohne Kühlkörper angeboten, dass zum Beispiel optimal für MSI-Mainboards geeignet ist, die bereits einen Kühkörper für M.2-SSDs besitzen.

Alle Modelle der SPATIUM M480 PRO-Serie unterstützen eine umfassende Reihe von Datenfehlerkorrekturfunktionen, einschließlich LPDC ECC und E2E Data Protection, und bieten einen hohen TBW-Wert (Terabytes Written) für hervorragende Haltbarkeit und Langlebigkeit, die durch eine 5-Jahres-Garantie unterstützt wird.

MSI bietet eine fortschrittliche Softwarelösung mit Systemstatusüberwachung und Datensicherung, die in das MSI Center integriert ist. Während der Nutzung des MSI Centers können die Nutzer umfassende Informationen über den SSD-Status einsehen, einschließlich des Zustands der Festplatte, der genutzten Kapazität und der aktuellen Betriebstemperatur.

Zusätzlich hat MSI eine Partnerschaft mit der weltweit führenden Datensicherungslösung Actiphy geschlossen, um Nutzern, die MSI SSDs kaufen und installieren, die Möglichkeit zu geben, Backups zu erstellen. Weitere Informationen über die Actiphy-Software oder die lizenzierte Vollversion sind hier zu finden.