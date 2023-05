Netflix startet mit Zusatzgebühren für Account-Sharing auch in Deutschland

Netflix geht nun aktiv gegen das Account-Sharing, als das Teilen eines Accounts mit anderen Anwendern, die nicht im gleichen Haushalt wohnen, auch in Deutschland vor.

Die Abonnenten von Netflix werden in Deutschland und Österreich sowie verschiedenen anderen europäischen Ländern seit Dienstag über E-Mail darüber informiert, dass das Unternehmen für das Teilen eines Accounts mit Nutzern, die nicht im gleichen Haushalt wohnen, eine zusätzliche Gebühr von 5 Euro pro zusätzlichen Nutzer erhebt.

In Deutschland ist dabei die Gebühr für das Teilen des Accounts von Netflix günstiger als etwa in den USA. Dort verlangt Netflix eine Gebühr von 8 US-Dollar pro Nutzer, in Spanien und Portugal werden 6 Euro pro Nutzer abgerufen, dabei könnte für den gleichen Preis auch bereits ein werbefinanziertes Abonnement abgeschlossen werden.

Die Nutzung von Netflix außerhalb des eigenen Haushaltes ist zudem auf zwei Anwender pro Account beschränkt. Darüber hinaus bietet Netflix diese Funktion für Nutzer eines Accounts über Drittanbieter gar nicht an, da dort keine Unterkonten angelegt werden können.

Netflix hat bereits bekannt gegeben, dass diese Umstellung höchstwahrscheinlich zu der Kündigung einiger Accounts führen wird, da sich die Kosten für die gemeinsame Nutzung von Netflix deutlich erhöht. Langfristig soll die Umstellung allerdings zusätzliches Geld in die Kassen spülen, da einige Anwender bedingt durch den Inhalt wieder zurück zu Netflix kommen werden und dann mit eigenen Accounts oder die zusätzlichen Kosten für die Unterkonten hinnehmen.