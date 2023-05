KIOXIA: Neue effiziente Consumer-SSD mit PCIe 4 auf der Computex

Freitag, 26. Mai. 2023 10:51 - [rj] - Quelle:Pressemitteilung

KIOXIA wird auf der Computex erstmals die neue Die EXCERIA PLUS G3 SSD-Serie vorstellen, die sich an Mainstream Anwender aber auch Gamer richten soll.

Die EXCERIA PLUS G3-Serie setzt weiterhin auf den verbreiteten PCIe® 4.0 und bietet Speicherkapazitäten von bis zu 2 Terabyte (TB), größere Modelle wären bei den fallenden SSD-Preisen hier sicher auch wünschenswert. Ob sie erscheinen ist bislang unklar.

Diese brandneue Serie eignet sich hervorragend für Mainstream-Anwender, Gaming-PCs, Desktops und Notebooks, da sie die erforderliche Geschwindigkeit zu einem erschwinglichen Preis liefern kann. Somit steht dem Einsatz höher Kapazitäten von 1 oder 2 TB, die Festplatten immer weiter ablösen und gerade beim Gaming gebraucht werden, nichts im Wege.

Mit 5.000 Megabyte pro Sekunde soll die SSD schnell genug für die meisten Anwendungen und dabei extrem energiesparend sein. Im Vergleich zum Vorgänger soll die Energieeffizeinz um bis zu 70 % höher ausfallen.

Aktuell befindet sich die Entwicklung der EXCERIA PLUS G3-Serie in vollem Gange, und als Referenzprodukt wird das neue Modell auf der Computex Messe in Taipei präsentiert. Die Messe findet vom 30. Mai bis zum 2. Juni im Taipei Nangang Exhibition Center statt.

Die Grundlage der EXCERIA PLUS G3-Serie bildet wieder der bekannte BICS FLASH™ 3D Flash-Speicher mit TLC (Triple-Level-Cell) Technologie. Zudem verwendet sie den einseitigen M.2 2280 Formfaktor, der sowohl für Desktops als auch für mobile Systeme geeignet ist.

Die neuen Laufwerke sind zudem kompatibel mit der SSD Utility Management Software von KIOXIA, die dem Benutzer bei der Überwachung und Wartung seiner SSDs hilft.

Highlights der EXCERIA PLUS G3 SSD Serie: