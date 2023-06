Anzahl der Glasfaseranschlussnutzer steigt in Deutschland

Die Anzahl der Kunden mit FTTH- oder FTTB-Anschluss sind bis Ende 2022 auf 3,4 Millionen gewachsen, was einem Anstieg von rund 800.000 mehr Kunden als im Vorjahr entspricht.

Die Anzahl der FTTH-Anschlüsse, also ein Glasfaseranschluss bis in die Wohnung, konnte dabei rund 2,4 Millionen Kunden nutzen, was einem Anteil von 71 Prozent der Glasfaseranschlüsse entspricht. Die FTTB-Anschlüsse entsprechend demnach rund 29 Prozent und werden von rund einer Million Kunden genutzt.

Die Anzahl der Nutzer, welche einen Glasfaseranschluss buchen, ist dabei in Deutschland noch vergleichsweise gering. Laut den aktuellen Berechnungen der Bundesnetzagentur sollten mehr als 13 Millionen Kunden theoretisch bereits in der Lage sein einen entsprechenden Vertrag mit Glasfasernutzung zu buchen. Der Anteil der gebuchten FTTH/FTTB-Anschlüsse liegt in Deutschland bei schätzungsweise 9,1 Prozent, während andere Länder wie Spanien auf einen Anteil von 81 Prozent kommen. Spitzenreiter bei den Glasfaseranschlüssen ist Japan mit einer Quote von 87 Prozent.

Darüber hinaus hat die Bundesnetzagentur in ihren Jahresbericht für 2022 noch die steigenden Datenvolumina untersucht. Insgesamt sollen rund 225 Millionen Dienste registriert worden sein, was rechnerisch rund 3,5 parallel genutzte Service für die Telekommunikation entspricht. Die Datennutzung der Festnetzanschlüsse in Deutschland ist 2022 auf 121 Milliarden Gigabyte gestiegen, was einem Plus von 21 Milliarden Gigabyte im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Nutzung der Datenvolumina im Mobilfunknetz ist ebenfalls von 5,5 Milliarden Gigabyte auf 6,7 Milliarden gestiegen.