WhatsApp: Fotos künftig in besserer HD-Qualität übermitteln

Wer öfters ein Bild über WhatsApp verschickt, dürfte bereits feststellen müssen, dass der Messenger die Bilder stark komprimiert, damit diese weniger Datenvolumen einnehmen.

Wer Bilder über den Messenger ohne Qualitätsverlust verschicken wollte, musste diese als Datei-Anhängen anstatt die Bilder direkt zu verschicken. In der neuesten Beta-Version des Messengers für Android und iOS wird nun erstmals angeboten, die verschickten Bilder in "HD-Qualität" zu versenden.

Die Nutzer der Beta-Versionen haben dementsprechend die Wahl, ob die verschickten Bilder in einer hohen Auflösung oder in einer stark komprimierten Form versendet werden. Bilder mit der HD-Qualität werden entsprechend gekennzeichnet und bieten eine höhere Auflösung und mehr Details als die Standard-Variante. Während die aktuell verschickten Bilder über WhatsApp maximal 1.600 x 1.052 Bildpunkte und damit einer Größe von 1,68 Megapixeln entsprechen, sollen die neuen HD-Bilder eine Qualität von 4.096 x 2.692 Pixeln, was mehr als 11 Megapixeln entspricht, bieten. Die Erhöhung der Bildqualität geht dabei zulasten der Geschwindigkeit, sodass Bilder in höheren Auflösung deutlich länger zum Übersenden benötigen.

Für die Betrachtung der Bilder auf dem Smartphone soll die bisherige Auflösung der verschickten Bilder weiterhin ausreichen. Wer allerdings ein Fotoauszug oder Bilder in einem größeren Format verschicken möchte, kann künftig die HD-Variante nutzen.

Die neuen Fotos in HD-Qualität stehen ab der Version 2.23.12.13 für Android und mit Version 23.11.0.76 in iOS zur Verfügung. Wann die Funktion allerdings für alle Nutzer ausgerollt wird, kann aktuell noch nicht beantwortet werden.