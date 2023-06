Final Fantasy VII Rebirth: Release-Termin für 2024 angekündigt

Das neue "Final Fantasy VII Rebirth" von Sqaure Enix soll an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen und für die PlayStation 5 bereits Anfang 2024 erscheinen.

Das Remake von "Final Fantasy VII" wurde von Square Enix so gestaltet, dass es in mehreren Teilen veröffentlicht wird. Dabei wurde das komplette Spiel neugestaltet und auch die Story angepasst.

Von dem eigentlichen Pixel-Charme des PlayStatio-1-Spiels ist bei "Final Fantasy VII Remake" nicht mehr viel übrig geblieben, dafür haben die Entwickler auf Basis des Klassikers ein sehr gelungenes Spiel abgeliefert, welches Fans der Serie genauso begeistert, wie auch Neueinsteiger.

Mit "Final Fantasy VII Rebirth" wird das nächste Kapitel von dem Protagonisten Cloud und seinen Begleitern erzählt. Danke einer Zusammenfassung der vorherigen Geschehnisse soll das neue "Final Fantasy VII Rebirth" auch für Spieler interessant sein, welche den direkten Vorgänger nicht gespielt haben oder auch das Original von "Final Fantasy VII" nicht kennen. Wie der Produzent, Yoshinori Kitase, erklärt, wird das Spiel wieder eine kinoreife Geschichte erzählen, fesselnde Kämpfe bereithalten und reichhaltige Möglichkeiten zum Erkunden der Welt bieten.

Darüber hinaus wird Square Enix für iOS und Android mit "Final Fantasy VII Ever Crisis" noch ein weiteres Spiel aus dem "Final Fantasy VII"-Universum präsentieren, welches die Geschichte von dem jungen Sephiroth und die Ursprünge von SOLDIER umfasst. Eine Vorregistrierung zu der App ist sowohl im PlayStore als auch im App Store von Apple bereits möglich. Das Spiel soll dabei noch in diesem Jahr in den Handel kommen. Ein Beta-Test ist für den 6. bis 14. Juli 2023 bereits eingeplant.