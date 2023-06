Microsoft bietet ab sofort Ersatzteile für Surface-Geräte zur eigenen Reparatur

Freitag, 16. Jun. 2023 11:33 - [ar]

Die am häufigsten zu reparierenden Teile eines Surfaces, können künftig direkt in dem Shop von Microsoft zur eigenen Reparatur erworben werden.

Ab sofort bietet Microsoft einzelne Ersatzteile für die Notebooks der Surface-Reihe in dem eigenen Shop an, sodass Anwender die Modelle auch selbst reparieren können.

Je nach Produkt variieren dabei die zur Verfügung stehenden Ersatzteile, welche einen Kickstand, den Bildschirm, die SSD, den Akku oder sogar die Tastatur und USB-Anschlüsse für die Selbstreparatur umfassen. Neben den Ersatzteilen gibt Microsoft an, alle für die Reparatur notwendigen Komponenten wie etwa Schrauben mitzuliefern. Das passende Werkzeug für die Reparatur muss der Kunde allerdings selbst besitzen oder kann dies bei dem Microsoft-Partner iFixit erwerben.

Das Problem der besonders schwer zu reparierenden Hardware-Geräte wird bereits seit einigen Jahren von vielen Kunden bemängelt. Microsoft ist bislang eines der wenigen Unternehmen, welches sich dieser Kritik bereits angenommen hat und zumindest versucht, einige Geräte reparierfreundlicher zu gestalten und auch Ersatzteile leichter zugänglich zu machen.

Vorerst werden die Ersatzteile allerdings nur in den US, Kanada und Frankreich angeboten. Surface-Händlern sollen über die bestehenden Kanäle weiterhin die Möglichkeit haben, die einzelnen Komponenten zu erwerben. Wann die Ersatzteile auch in weiteren Ländern für alle Endanwender zur Verfügung stehen werden, konnte noch nicht beantwortet werden.

Wie die Preise im französischen Microsoft-Shop allerdings zeigen, sind die Ersatzteile teilweise aber sehr kostspielig. Das Display für das Surface Pro 9 wird beispielsweise für 435 Euro angeboten.